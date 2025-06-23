Darende'de Yeni Çarşı ve Kapalı Otopark Projesi Başladı

Darende'de Yeni Çarşı ve Kapalı Otopark Projesi Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Darende ilçesinde yeni bir çarşı ve kapalı otopark inşa etmek için çalışmalar başladı. Proje, 251 iş yeri, 400 araç kapasiteli otopark, konferans salonları ve yeme içme mekanları içerecek. Projenin 2026 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Malatya'nın Darende ilçesinde yeni çarşı ve kapalı otopark için çalışmalar başladı.

Çarşı merkezinde hayata geçirilen projede, 251 iş yeri ve 400 araç kapasiteli kapalı otopark inşa edilecek.

Proje kapsamında ayrıca 500 kişilik konferans salonu, kafeteryalar ve lokantalar yer alacak.

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, yaptığı açıklamada, bölgenin rezerv alan ilan edilmesinin ardından çalışmaların hız kazandığını ifade etti.

Temel kazı çalışmalarına başlandığını aktaran Bozkurt, şunları kaydetti:

"Zeminin balçık yapısından dolayı 1200 ile 2000 arasında fore kazık çakılacak. Hedefimiz, yaklaşık 20 metre derinliğindeki sağlam zemine ulaşmak. Bu proje tamamlandığında Darende'miz modern, estetik ve fonksiyonel bir çarşıya kavuşacak. 2026 yılının ortalarında projenin tamamlanmasını hedefliyoruz. İlçemize hayırlı olsun."

Kaynak: AA / Ayhan İşcen - Güncel
Memurlar artık bu yüzden atılamayacak! AYM kararı iptal etti

Memurlar artık bu yüzden atılamayacak! AYM kararı iptal etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Verdiği kilolarla gündeme gelen Zara, zayıflama formülünü açıkladı

Verdiği kilolarla gündemde! Zayıflama formülünü açıkladı
Bahçeli, isim vermeden Fatih Altaylı'yla ilgili konuştu

Bahçeli, isim vermeden Fatih Altaylı'yla ilgili konuştu
Anlaşmanın eli kulağında! Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Turan'ın takımına gidiyor

Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Turan'ın takımına gidiyor
Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı

Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı
Bir dönem Süper Lig'i sallıyordu! Şimdiki mesleği şaşkınlık yarattı

Bir dönem Süper Lig'i sallıyordu! Şimdiki mesleği şaşkınlık yarattı
Dua Lipa, katıldığı geceye transparan elbisesi ile damga vurdu

Dua Lipa, katıldığı geceye transparan elbisesi ile damga vurdu
Bitti bu iş! Mostafa Mohamed'in yeni takımı hayırlı olsun

Bitti bu iş! Mostafa Mohamed'in yeni takımı hayırlı olsun
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.