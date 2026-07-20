Danıştay'ın Airbnb Kararı... CHP'li Akay: "Maliye, Yorumla Vergi Koymaya Çalışmaktan Vazgeçmeli"

(ANKARA) - Danıştay, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) Airbnb ve benzeri platformlar üzerinden yapılan günlük/kısa süreli ev kiralamalarını otomatik olarak "ticari faaliyet" sayan ve geriye dönük yüksek vergi cezaları kesilmesini öngören yazısının yürütmesini durdurdu. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Danıştay'ın verdiği bu kararla kısa süreli kiralamanın tek başına ticari faaliyet sayılamayacağının ortaya konulduğunu ve idarenin hukuki dayanağının tartışmalı uygulamasının durdurulduğunu belirterek, " Maliye, yorumla vergi koymaya çalışmaktan vazgeçmeli" dedi.

Danıştay kararıyla, GİB'in, Airbnb ve benzeri platformlar üzerinden yapılan günlük/kısa süreli ev kiralamalarını otomatik olarak "ticari faaliyet" sayan ve geriye dönük yüksek vergi cezaları kesilmesini öngören genel yazısının yürütmesi durduruldu. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Danıştay'ın kararına ilişkin yaptığı açıklamada, şu değerlendirmede bulundu:

"1 Ocak 2024'te yürürlüğe giren düzenlemeyle turizm amaçlı kısa süreli konut kiralamaları kayıt altına alındı. Ancak 24 Ocak 2025'te Gelir İdaresi Başkanlığı, yayımladığı genel yazıyla izin belgesi alan vatandaşları doğrudan ticari kazanç mükellefi olarak değerlendirmeye başladı. Böylece kanunda yer almayan bir yükümlülük, idari yorumla fiilen uygulanır hale getirildi. Bu kapsamda binlerce konut sahibi, herhangi bir yasal düzenleme yapılmaksızın ticari kazanç mükellefi kabul edildi. KDV mükellefiyetleri tesis edildi, vergi incelemeleri başlatıldı, geriye dönük vergi ve ceza uygulamalarının önü açıldı."

"MALİYE KANUN KAPSAMINI İDARİ YORUMLA GENİŞLETTİ"

İdare, kanunun açık hükmünü uygulamak yerine kendi yorumuyla yeni bir vergilendirme anlayışı oluşturdu. Bir başka ifadeyle Maliye, kanunun kapsamını idari yorumla genişletti. Böylece bireysel olarak konutunu kiraya veren vatandaş ile otel veya apart işletmeciliği yapan ticari işletmeler aynı kefeye konuldu. Kayıt dışılıkla mücadele elbette gereklidir. Ancak kayıt dışılığı önlemek adına kanunun kapsamını idari yorumlarla genişletemezsiniz. Birkaç kez konutunu kiraya veren vatandaş ile profesyonel konaklama işletmeciliği yapan mükellefi aynı şekilde değerlendiremezsiniz. Vergi hukukunda esas olan idarenin yorumu değil, kanunun açık hükmüdür. Nitekim, konu yargıya taşındı ve Danıştay, Gelir İdaresi Başkanlığının bu uygulamasına 'dur' dedi. Verilen kararla, kısa süreli kiralamanın tek başına ticari faaliyet sayılamayacağı ortaya konuldu ve idarenin hukuki dayanağı tartışmalı uygulaması durduruldu.

"HUKUK DEVLETİ GÜVEN VEREN BİR VERGİ SİSTEMİYLE MÜMKÜNDÜR"

Bu karar, yalnızca evini uygulamalar üzerinden kısa süreli kiraya veren vatandaşları ilgilendiren teknik bir vergi uyuşmazlığı değildir. Aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanlığının son dönemde benimsediği vergi anlayışına yönelik önemli bir hukuk dersidir. Maliye, yorumla vergi koymaya çalışmaktan vazgeçmeli; bütçe açıklarını hukuki sınırları zorlayarak değil, israfı önleyerek, vergide adaleti sağlayarak ve herkesin mali gücü oranında vergilendirildiği adil bir sistemi hayata geçirerek kapatmalıdır. Çünkü güçlü bir ekonomi ancak güçlü bir hukuk devleti ve güven veren bir vergi sistemiyle mümkündür.

"KAYIT DIŞILIKLA MÜCADELEYE KİMSENİN İTİRAZI YOK"

Sayın Mehmet Şimşek göreve geldiği günden bu yana kayıt dışılıkla mücadeleyi en önemli politika başlıklarından biri olarak açıklıyor. Kayıt dışılıkla mücadeleye kimsenin itirazı yoktur. Ancak bu mücadele, kanunda yer almayan yükümlülüklerin idari yorumlarla oluşturulmasının, vatandaşın peşinen ticari kazanç mükellefi gibi değerlendirilmesinin ve hukuki belirliliğin ortadan kaldırılmasının gerekçesi olamaz. Bugün bütçedeki bozulmanın ve yanlış ekonomi politikalarının bedeli, sürekli yeni denetimler, yeni yorumlar ve yeni vergi uygulamalarıyla vatandaşa yüklenmeye çalışılıyor. Oysa kamu maliyesinde güven, idarenin yorumlarıyla değil; hukukun üstünlüğü ve vergide kanunilik ilkesiyle sağlanır.

"DANIŞTAY'IN KARARINI DESTEKLİYORUZ"

CHP olarak kayıt dışı ekonomiyle etkin mücadeleyi destekliyoruz. Ancak vatandaşın hukuki güvencesini zedeleyen, öngörülebilirliği ortadan kaldıran ve vergi sistemine olan güveni sarsan hiçbir uygulamayı doğru bulmuyoruz. CHP olarak Danıştay'ın bu kararını destekliyor; vergi uygulamalarında hukuk devleti ilkesinin, vergide kanunilik ilkesinin ve vatandaşın hukuki güvenliğinin esas alınması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz."

Kaynak: ANKA