Danimarka Başbakanı: "Birçok konuda müzakere edebiliriz ama egemenliğimiz için asla"

Güncelleme:
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD'nin Grönland üzerindeki müzakere teklifine yanıt vererek, egemenlik konusunun asla müzakere edilemeyeceğini vurguladı. NATO ile işbirliğinin önemine de dikkat çeken Frederiksen, birçok alanda müzakerelere açık olduklarını belirtti.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD'nin Grönland'a ilişkin müzakere teklifiyle ilgili, siyaset, yatırım, güvenlik ve ekonomi gibi birçok alanda müzakere yürütülebileceğini ancak egemenlik konusunda bunun asla olmayacağını belirtti.

Frederiksen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'ndaki değerlendirmelerine yönelik yazılı açıklama yaptı.

Arktik'teki güvenliğin NATO'yu ilgilendiren bir konu olduğunu ifade eden Frederiksen, dün Davos'taki Trump ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte görüşmesini iyi ve doğal olarak niteledi.

Frederiksen, Rutte ile iletişim halinde olduklarını kaydederek, "NATO, Danimarka Krallığı'nın tutumunu biliyor. Danimarka, siyaset, yatırım, güvenlik ve ekonomi gibi birçok alanda müzakere yürütebilir ancak egemenliği için asla müzakere olmayacak." ifadesini kullandı.

Danimarka'nın Arktik'teki güvenliğin güçlenmesi için müttefikleriyle yapıcı diyaloğa hazır olduğunu vurgulayan Frederiksen, "Buna toprak bütünlüğümüze saygı gösterilmesi şartıyla ABD'nin 'Altın Kubbesi' de dahildir." değerlendirmesinde bulundu.

"Kırmızı çizgimiz var"

Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen de ABD merkezli X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Net bir kırmızı çizgimiz var. Krallığın bazı bölgeleri üzerindeki egemenliğimizi devretmeyeceğiz." sözlerini kullandı.

Grönland Dışişleri Bakanı Vivian Motzfeldt'nin de katılımıyla Rutte ile görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Poulsen, Rutte'nin Danimarka veya Grönland adına müzakere etmediğini ancak katkısının son derece önemli olduğunu belirtti.

ABD ile NATO'nun Grönland'a ilişkin "anlaşma çerçevesi"

ABD Başkanı Trump, Davos'taki temasları kapsamında 21 Ocak'ta NATO Genel Sekreteri Rutte ile Grönland konusunda bir "anlaşma çerçevesi" oluşturduklarını ve bu kapsamda 1 Şubat'ta 8 Avrupa ülkesine uygulanması planlanan gümrük tarifelerini durdurduğunu açıklamıştı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, Rutte ile görüşmesine ilişkin, "Bu görüşme sonucunda, Grönland ve tüm Arktik Bölgesi ile ilgili gelecekte yapılacak bir anlaşmanın çerçevesini oluşturduk. Bu çözüm hayata geçerse, ABD ve tüm NATO ülkeleri için harika bir çözüm olacaktır." değerlendirmesini yapmıştı.

Trump ayrıca, Grönland ile ilgili "Altın Kubbe" savunma sistemi konusunda ek görüşmeler yapılacağını ve tüm sürecin Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Özel Temsilcisi Steve Witkoff uhdesinde yürütüleceğini ifade etmişti.

Başkan Trump, 17 Ocak'ta, ABD'nin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya'dan ithal edilen mallara 1 Şubat'tan itibaren yüzde 10 tarife getirileceğini, 1 Haziran'da bu oranın yüzde 25'e çıkarılacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
