Dağıstan'da çıkan yangında 30 kişi hayatını kaybetti

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti'nde bir otomobil tamirhanesinde çıkan yangın, akaryakıt istasyonuna sıçradı. Yangının söndürüldüğü açıklanırken, 30 kişinin hayatını kaybettiği ve 105 kişinin yaralandığı bildirildi.

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti'nde bir otomobil tamirhanesinde çıkan yangın, akaryakıt istasyonuna sıçradı. Meydana gelen patlamanın ardından yangın büyüdü. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM), yangının söndürüldüğünü, son yapılan tespitlere göre 30 kişinin hayatını kaybettiğini, 105 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Kuzey Kafkasya'da bulunan Dağıstan Cumhuriyeti'nin başkenti Mahaçkale'de, bir otomobil tamirhanesinde yangın çıktı. Yangın daha sonra tamirhanenin yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonuna sıçradı. Meydana gelen patlamanın ardından EMERCOM'a bağlı onlarca itfaiye personeli bölgeye intikal etti. EMERCOM, dün gece meydana gelen olaya ilişkin yaptığı açıklamada, yangının söndürüldüğünü bildirdi.

EMERCOM personelinin patlama sonucu oluşan enkazda çalışmalarına devam ettiği belirtilen açıklamada, saat 09.00 itibarıyla 3 kişinin cansız bedenine daha ulaşıldığı, can kaybının 30'a yükseldiği duyuruldu. Yaralı sayısı ise 105 olarak açıklandı.