Cumhuriyetin 101. Yılı İçin Örümcek Ormanları'nda Doğa Yürüyüşü Düzenlendi

Gümüşhane'nin doğa harikası Örümcek Ormanları'nda Cumhuriyet yürüyüşü

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları ve Gençlik Derneği üyesi 43 sporcu Cumhuriyetin ilanının 101. yılı için kentin canlı ağaç müzesi olan yüzlerce yıllık ağaçlara ev sahipliği yapan Örümcek Ormanları'nda buluştu. Sporcular Türk bayraklarıyla eşsiz sonbahar manzarası ve karla kaplı zirvelerin gölgesinde 14 kilometrelik parkuru kat etti.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi sınırlarında bulunan ve Türkiye'nin önemli karışık ormanlarından birisi olmasının yanında içerisindeki yüzlerce yıllık ağaçların göğe uzandığı canlı ağaç müzesi Örümcek Ormanları Tabiatı Koruma Alanı, sonbaharla birlikte renk cümbüşüne dönerken hem Gümüşhane'den hem de çevre illerden doğaseverler bu bölgeye akın etmeye başladı.

Cumhuriyetin ilanının 101. yıldönümünü coşkulu bir şekilde kutlamak isteyen GÜDAK da bu anlamlı gün nedeniyle doğa yürüyüşü düzenledi. Toplam 43 sporcunun katıldığı ve Ekim ayının son günlerinde gerçekleşen yürüyüşte sonbaharın tüm renkleri ve karlı orman eşsiz bir manzara sundu.

Sonbahar ve kışın iç içe geçtiği benzersiz bir atmosfere tanıklık eden sporcular doğanın en güzel renklerini karlı manzarayla birleştiren bir yürüyüş gerçekleştirerek unutulmaz anlar yaşadı.

Araçlarla Çıkrıkdüzü Yaylası'na ulaşan ekipler buradan Elceğiz yol ayrımına kadar inerek yürüyüşe başladı. Anıt ağaçların olduğu bölgede etkinliği tamamlayan sporcular ciğerlerini bol temiz havayla, cep telefonlarını da eşsiz sonbahar fotoğraflarıyla doldurdu.

Avrupa ve Kafkaslar'ın en yüksek ve en geniş çaplı köknar ve ladin ağaçlarının bulunduğu anıt ağaçlar bölgesinde son bulan etkinlikte sporcular Türkiye'nin en önemli karışık ormanlarından birisi ve "Canlı ağaç müzesi" olarak nitelendirilen 263 hektarlık Örümcek Ormanları Tabiatı Koruma Alanının giriş kısmındaki Çağlayandibi Şelalesi Tabiat Parkını da ziyaret etti.

Gürül gürül akan dereleri, şelaleleri, temiz havası ve eşsiz manzaralarıyla sonbahar mevsiminde binbir renge bürünen Örümcek Ormanlarında her yıl yapılan sonbahar yürüyüşüne katılan Seda Nur Yılmaz, "Yıllar önce gelmiştim. Uzun süre sonra ilk defa geliyorum. Ekip olarak gelmek daha farklı. Atmosferi çok güzel. Orman, yeşillik ve sonbahar aylarında gelmek için kesinlikle önerebileceğim bir yer. Dağların tepelerinde kar olması da ekstra bir güzellik katmış doğaya. Parkur çok güzeldi. Uzundu ama yorucu değildi" dedi.

"Harika bir doğa"

Gümüşhane Üniversitesi akademisyeni ve TEMA Vakfı İl Temsilcisi Neva Doğan da Örümcek Ormanlarına daha önce birçok kez araçla geldiğini fakat yürüyüş parkurunu ilk kez deneyimlediğini belirterek, "Çok keyifliydi, çok güzeldi. Bir taraftan güneş ışığı yapraklara vuruyor, bir tarafta dağların tepelerine karlar yağmış, bembeyaz. Harika bir doğa. Çok güzel bir havaya denk geldik. Ne üşüdük ne terledik. Çok keyifli bir ekip, çok uyumlu, ahenk içinde. Çok memnun oldum" diye konuştu.

Örümcek Ormanlarında gördüğü manzarada kendisini en çok etkileyen kısmı da açıklayan Doğan, şunları söyledi: "Elimizle dikmeye kalksak bu kadar uyumu, ahengi, bu güzelliği mümkün değil yapamayız. İnsan vatanına, ülkesine bir kere daha hayran kalıyor. Aklıma hep şu dizeler geliyor. Kim bu cennet vatan urunu olmaz ki feda. Muhteşem bir doğa. Muhteşem bir varlık. Korunması, kollanması gerekiyor. İnşallah elimizden geldiğince bu toprakları, bu ağacı, bu doğayı korumaya devam edeceğiz."

"Cumhuriyetimizin kuruluşu anısına yürüdük"

Her yıl bu tarihlerde GÜDAK olarak Örümcek Ormanlarına etkinlik düzenlediklerini ifade eden GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut ise, "Her yıl bu tarihlerde yaptığımız Örümcek Ormanları yürüyüşünü bu sene tekrarladık ama bir sürprizle karşılaştık. Çıkırıkdüzü'nde 30 santim kar vardı. 14 yıldır bu yürüyüşü yapıyoruz GÜDAK olarak. İlk defa Çıkırıkdüzü'nde 30 santim karla karşılaştık. Güzel bir sürprizdi. Çıkrıkdüzü'nden başlattığımız 14 kilometrelik parkur Anıt Ağaçlar mevkiinde sona erdi. Bu seneki bir diğer sürpriz de yapraklar hala yeşil ve dalda. Kar yağmasına rağmen yaprak yere dökülmedi ama sarartı güzeldi. Güzel anılarla geziyoruz. Bu yürüyüşün bir özelliği de Cumhuriyet Bayramı'na denk gelmesi. Bayraklarımızı da aldık. Cumhuriyetimizi kuran büyüklerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Cumhuriyetimizin kuruluşu anısına yürüdük" dedi.