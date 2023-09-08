Cumhuriyet Halk Partisi 100. yılını kutluyor

" Cumhuriyet Halk Partisi 100. Yıl Etkinlikleri"nin ilki, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Ankara'da gerçekleştirildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile katıldığı parti genel merkez bahçesindeki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Şef Hakan Tepeli yönetiminde Beylikdüzü Çoksesli Gençlik Korosu'nun marşlar seslendirdiği programda, Besteci Bujor Hoinic'in, Kılıçdaroğlu'nun "Adalet Yürüyüşü"nden esinlenerek bestelediği ve partiye hediye edilen "100. Yıl Cumhuriyet Marşı" da dinletildi.

Programda, Sunay Akın da "Aydınlanma Yolunda CHP" anlatısı gerçekleştirdi.

"Geçmişin Mirasıyla Yeni Yüzyıla" sloganıyla düzenlenen program ses ve ışık gösterileriyle sona erdi.

Programda ilk kez dinletilen "100. Yıl Cumhuriyet Marşı"nın sözleri şöyle:

"Bin dokuz yüz yirmi üç

Yirmi dokuz Ekim'i

Cumhuriyet kuruldu,

Gökte bir yıldız doğdu.

Cumhuriyet uğruna

Can veririz adına,

Şehitler kanlarını,

Feda etti yurduma.

Cumhuriyet bir asır,

Ebediyen yaşasın!

Altı oklu bayrağım dalgalansın,

Göklerde parlasın.

'Ya istiklal, ya ölüm'

ATAMIZIN sözleri;

Halkımızın eseri

Türkiye Cumhuriyeti.

Eşit ve hür yaşarız,

Her güçlüğü aşarız,

Korumaya and içtik

Bu destanı yazan milleti.

Senin olsun Türkiyem

Sonsuza dek hürriyet,

Gerçek demokrasi, medeniyet,

Hak, hukuk, adalet.

Hak, hukuk, adalet!

Hak, hukuk, adalet! İlelebet"