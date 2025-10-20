Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası Nusaybin'de Gerçekleşti

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Nusaybin'de satranç turnuvası gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Satranç Federasyonu Mardin İl Temsilciliği ve Nusaybin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 18-19 Ekim'de Emire Gözü Ortaokulu Spor Salonu'nda düzenlenen Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası'na, Mardin, Diyarbakır ve Bitlis'ten 117 sporcu katıldı.

12-18 yaş altı ile açık olmak üzere üç kategoride yapılan müsabakalarda dereceye giren sporcular ödüllendirildi.