Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası Nusaybin'de Gerçekleşti
Nusaybin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde yapılan satranç turnuvasına Mardin, Diyarbakır ve Bitlis'ten 117 sporcu katıldı. Dereceye giren sporcular ödüllendirildi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Nusaybin'de satranç turnuvası gerçekleştirildi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Satranç Federasyonu Mardin İl Temsilciliği ve Nusaybin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 18-19 Ekim'de Emire Gözü Ortaokulu Spor Salonu'nda düzenlenen Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası'na, Mardin, Diyarbakır ve Bitlis'ten 117 sporcu katıldı.
12-18 yaş altı ile açık olmak üzere üç kategoride yapılan müsabakalarda dereceye giren sporcular ödüllendirildi.
Kaynak: AA / Cihat Şayık - Güncel