Bakan Şimşek, IMF ile görüşmek için ABD'den destek mi istedi? Cevap Cumhurbaşkanlığı'ndan geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Seçimden sonra IMF ile görüşme yapmak için ABD'den destek istendiği" yönündeki iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, geçtiğimiz günlerde G20 toplantıları kapsamında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ile bir araya gelmişti. Yellen, X hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye ve ABD'nin önemli bölgesel sorunları çözmek için nasıl birlikte çalışabileceğini Bakan Mehmet Şimşek ile görüştüm. İkili ilişkilerimizin önemini de vurguladım" ifadelerini kullanmıştı. Bu görüşme sonrası IMF odaklı bazı iddialar ortaya atıldı.

"BÖLGESEL VE KÜRESEL EKONOMİK GELİŞMELER ELE ALINDI"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Seçimden sonra IMF ile görüşme yapmak için ABD'den destek istendiği' yönündeki iddialar doğru değildir. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Brezilya'da düzenlenen G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları toplantısı kapsamında ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile bölgesel ve küresel ekonomik gelişmelerin ele alındığı ikili görüşme gerçekleştirmiştir.

"İŞBİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRECEK HUSULARDA GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU"

Görüşmede, IMF ile ilgili herhangi bir başlık söz konusu olmamıştır. Bakan Şimşek, gerçekleştirdiği ikili görüşmelerde çok taraflı kalkınma bankaları ve ülkelerle ilişkileri ve işbirliğini güçlendirecek hususlarda görüş alışverişinde bulunmuştur."

Açıklamada, piyasalarda güvensizlik ve tedirginlik oluşturmaya yönelik kasıtlı şekilde dolaşıma sokulan spekülatif haberlere itibar edilmemesi istendi.