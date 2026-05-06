Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, SAHA 2026 fuarı ziyaretinde konuştu Açıklaması

Yılmaz, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Milli Savunma Bakanlığı, ilgili bakanlıklar ve kurumların katkılarıyla İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nı ziyaret etti.

Fuardaki stantları gezen Yılmaz'a, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar eşlik etti.

Ziyaretinde Baykar'ın standını gezen Yılmaz, Bayraktar Kızılelma'yı yakından inceleyerek, fuarda bu yıl ilk kez sergilenen Mızrak, Sivrisinek, K2 Kamikaze dronları hakkında Haluk Bayraktar'dan bilgi aldı.

ASELSAN'ın fuardaki standını da ziyaret eden Yılmaz'a, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, savunma sanayisi ürünleri hakkında bilgi vererek, kamikaze otonom su altı aracı KILIÇ ve kamikaze insansız deniz aracı TUFAN'ı tanıttı.

"Katma değeri çok yüksek bir ekonomi inşa etmemizde en kritik sektörlerden biri savunma sanayisi"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ziyaretin ardından fuara ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin savunma sanayisinde geldiği noktayı somut ürünlerle gösteren bir fuarda olduklarını dile getirerek, son 23 yılda Türkiye'nin savunma sanayisinde bir devrim yaşadığını belirtti.

Bunun kendiliğinden olmadığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradesi ve siyasi kararlılığıyla, şirketlerin ve mühendislerin hep birlikte bu devrimi gerçekleştirdiğini anlatan Yılmaz, "Yüzde 80'den fazla dışarıya bağımlı bir savunma sanayisinden bugün yüzde 80'in üzerinde yerli, milli imkanları olan bir savunma sanayisine ulaştık. Burada en kritik hususlardan biri şudur, Türkiye yola erken çıktı. Bugün dünya, geldiğimiz noktada savunma sanayisinin önemini kavramış durumda ama Türkiye bunu çok daha önceden yaptı. İşte yola erken çıkmanın avantajını da şu anda yaşıyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, çok ciddi bir kapasitenin biriktiğini, 20 milyar doların üzerinde cirosu olan, geçen yıl itibarıyla 10,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirmiş bir sektörden bahsettiklerini belirtti.

Türkiye'nin, dünyanın 11'inci büyük ihracatçısı konumunda olduğunu anımsatan Yılmaz, bu yıl veya kısa vadede ilk 10'a girmeyi temenni ettiklerini söyledi.

Yılmaz, her geçen yıl ihracatın artığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Savunma sanayisi güvenlik açısından çok önemli elbette ama, en az bunun kadar önemli olan, bağımsız dış politika açısından da çok kritik. Savunma sanayisi olmayan bir ülkenin bağımsız dış politikası olamaz. Dolayısıyla Türkiye'nin genel anlamda bağımsızlığına ve dış politikadaki bağımsızlığına bu sektörün büyük katkısı var. Diğer taraftan ekonomik refah, sosyal refah açısından da savunma sanayisi çok önemli. Katma değeri çok yüksek bir ekonomi inşa etmemizde en kritik sektörlerden biri savunma sanayisi. Burada elde ettiğimiz yetkinlikler doğrudan ihracat, istihdamla sosyal refaha, ekonomik refaha katkıda bulunduğu gibi sivil endüstrilere de bu teknolojiler sirayet ederek topyekun ekonomimizin katma değerini, teknolojik seviyesini yükseltiyor."

"Küresel düzeyde bir oyuncu olarak artık savunma sanayisindeki yerimizi pekiştireceğiz"

Fuarda gördüğü en sevindirici hususlardan birinin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesi olduğunu aktaran Yılmaz, büyük bir ekosistem oluştuğunu, özellikle genç yaşta startuplar, yeni işletmeler, yeni girişimler gördüklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ASELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ ve Baykar gibi büyük firmalarla iftihar ettiklerini, bunların aynı zamanda amiral gemisi olduğunu ifade ederek, bunların etrafında ikinci, üçüncü halkalarda çok sayıda firmanın geliştiğini, yeni girişimlerin oluştuğunu anlattı.

Bunun da yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini desteklediğini belirten Yılmaz, "Bu fuarda 200'ün üzerinde yeni ürün sergileniyor. Bundan dolayı da hakikaten iftihar ediyoruz. İnşallah önümüzdeki dönem savunma sanayisini geliştirerek ve derinleştirerek ileriye taşımaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, mühendislerimizin, girişimcilerimizin büyük enerjisiyle kurumlarımızın, şirketlerimizin katkısıyla savunma sanayimizi çok daha yukarılara taşıyacağız. Dost ve kardeş ülkelerle işbirliklerimizi yine geliştireceğiz. Daha geniş bir alanda küresel düzeyde bir oyuncu olarak artık savunma sanayisindeki yerimizi pekiştireceğiz, sağlamlaştıracağız." ifadelerini kullandı.

"Savunma sanayisi alanında da Azerbaycan'la çok güçlü ilişkilere sahibiz"

Azerbaycanlı bir gazetecinin iki ülke arasındaki ilişkilere ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine Yılmaz, "Azerbaycan bizim kardeş ülkemiz. Can Azerbaycan. Dolayısıyla her alanda güçlü ilişkilerimiz var. Stratejik ortaklığın ötesine geçen müttefiklik ilişkilerimiz var. Dolayısıyla savunma sanayisi alanında da Azerbaycan'la çok güçlü ilişkilere sahibiz, daha da geliştirmeye devam edeceğiz." dedi.

Yılmaz, 23 Nisan'da Erivan'da gerçekleştirilen yürüyüşte Türk bayrağının yakılmasına ilişkin soru üzerine ise "O menfur hadise hepimizi çok üzdü. Geçen Ermenistan Erivan'daydım, bu konuyu da konuştuk. Sayın Paşinyan bunu kınadı biliyorsunuz. Ermenistan Meclis Başkanı da aynı şekilde kınadı. Ermenistan içinden de tepkiler oldu, ona da sevindik elbette. Biz Güney Kafkasya'da barış olsun istiyoruz. Ermenistan ve Azerbaycan bu anlamda çok önemli bir ilerleme kaydettiler. 'Artık barışa çok az kaldı' diyoruz. Bu barışın sağlanmasıyla Güney Kafkasya stratejik önemi çok yüksek bir bölge olarak bölgesel ve küresel düzeyde farklı bir rol oynayacak. Özellikle Orta Koridor'un gelişmesi, Zengezur'un açılması bütün bunlarla birlikte hem daha fazla güvenlik olacak hem daha fazla refah olacak." değerlendirmelerinde bulundu.