KKTC ile enerji iş birliği görüşüldü

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile Ankara'da bir araya gelerek enerji alanındaki iş birliğini değerlendirdiklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile Ankara'da bir görüşme gerçekleştirdiklerini; görüşmeye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da katıldığını bildirdi.

Yılmaz, açıklamasında şunları kaydetti:

"KKTC Başbakanı Sayın Ünal Üstel ile Ankara'da bir araya gelerek enerji alanındaki iş birliğimizi kapsamlı şekilde değerlendirdik."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar'ın da katıldığı görüşmemizde; KKTC'nin enerji arz güvenliğini güçlendirecek, elektrik üretim kapasitesini artıracak ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimizi doğal gaz hizmetiyle buluşturacak projeleri ele aldık.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonunun en önemli hedeflerinden biri de güçlü, müreffeh ve geleceğe güvenle bakan bir KKTC'dir. Türkiye Yüzyılı aynı zamanda KKTC'nin de yüzyılı olacaktır.

Bugün bu vizyonun somut bir yansıması olarak; mobil santrallerden kablo ile elektrik projesine, bakım-onarım desteklerinden doğal gaz alanındaki teknik çalışmalara kadar attığımız adımlarla KKTC'nin güçlü ve sürdürülebilir enerji altyapısını hep birlikte inşa ediyoruz.

Başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız olmak üzere emeği geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyor, projelerin Kıbrıs Türkü kardeşlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

