Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyon bizim için şu anda en öncelikli mesele

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından 12'ncisi düzenlen Türkiye Innovation Week 2025 kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Enflasyon bizim için şu anda en öncelikli mesele. Makro finansal istikrarımızı güçlendirmeye enflasyon oranımızı düşürmeye gayret ediyoruz. Yıllık enflasyon Eylül ayında 33,3 oldu. Dezenflasyon sürecinin başladığı haziran ayından bugüne 42 puanlık bir düşüş var. 2023'te enflasyonumuz 65 civarındaydı. 2024'te 44 oldu. Bu sene 30'un biraz altı ve üstü bir yerlere gelmiş olacağız. Önümüzdeki aylara bağlı. Ama bir düşüş trendi çok net bir şekilde görünüyor. Gelecek seneki hedefimiz yüzde 20'nin altında bir enflasyon. 2027'de ise tek haneli rakamlara ülkemizi yeniden ulaştırmak. Bütün planlamamızı buna göre yapmış durumdayız" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Ticaret Bakanlığının desteği ve "'Tomorrow: Now (Gelecek: Şimdi)' ana temasıyla bu yıl 12'ncisi düzenlenen Türkiye Innovation Week 2025 (TIW-Türkiye İnovasyon Haftası), 3'üncü gününde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kongreye Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz'ın yanı sıra Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İstanbul Valisi Davut Gül, TİM Başkanı Mustafa Gültepe, akademisyenler, girişimciler ve çok sayıda kişi katıldı. Yapay zeka çağında üretimden eğitime, hukuktan savunma sanayine kadar birçok konunun ele alınacağı kongrede, paneller, dijital sanat sergileri, deneyim alanları ve networking fırsatları yer alıyor. Ödül töreni Türkiye İnnovation Week'in 12 yıllık inovasyon yolculuğunu ve bugünün önemini anlatmak için hazırlanan film gösterimi ile başladı. Cevdet Yılmaz'ın konuşmalarının ardından Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve TİM Başkanı Mustafa Gültepe tarafından hediye takdim edildi. Ardından dereceye girenlere Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ve TİM Başkanı Mustafa Gültepe tarafından ödülleri taktim edildi. Türkiye İnovasyon alanında İnnovalig Kobi ölçeğinde şampiyon olanlara ödülleri taktim edildi. İnnovalig Kobi ölçeğinde, inovasyon döngüsü birincisi Yusuf Kaya olurken, İnovasyon kaynakları birincisi Nurşen Sanver, İnovasyoN sonuçları birincisi Hasan Ölmez oldu.

'İNOVASYON TÜRKİYE'NİN KALKINMA HAMLESİNE GÜÇ VEREN EN KRİTİK BAŞLIKLARDAN BİRİ'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İnovasyonda Türkiye'nin kalkınma hamlesine güç veren en kritik başlıklardan bir tanesi. Bu anlayışın en somut karşılıklarından biri ülkemizin yenilikçi ekosistemini oluşturan İnovasyon haftası. Bu vesileyle şunu ifade etmek istiyorum. Yenilikçilik bir atmosferde, bir iklimde gelişebilir. Dolayısıyla çok boyutlu bir şekilde yaklaşılması gereken bir alan" dedi.

'ESKİ LİBERAL KÜRESEL DÜZEN ZAYIFLAMIŞ DURUMDA'

Yılmaz, "Ekonomik bir soğuk savaş döneminin içerisinde olduğumuzu ifade edebiliriz. Geçmişte dünya askeri odaklı, güvenlik odaklı bir savaş yaşadı. Şimdi de ekonomik soğuk savaşın arifesinde olduğumuzu belki de içinde olduğumuzu ifade etmemiz gerekiyor. Geçmişte dünya ekonomisi genelde dünya ticaretinden daha yavaş büyürdü. Ticaret büyümeden daha yüksek oranda gelişirdi. Bu yıl örneğin IMF tahminlerine göre dünya ekonomisi yüzde 3 civarında büyüyecek. Dünya ticareti ise yüzde 2,5, 2,6 civarında büyüyecek. Küresel düzeyde büyümeden daha düşük bir ticaret büyümesiyle karşı karşıyayız. Bu bize şunu gösteriyor. Eski liberal küresel düzen zayıflamış durumda. Bir geçiş sürecindeyiz. Yeni kurallar, yeni bloklaşmalar oluşuyor. ve burada artık eskisi kadar kolay değil. Hiç kimsenin işi kolay değil. Yatırım, istihdam ve ihracat odaklı büyüme sayesinde ekonomimiz 2024 yılında yüzde 3,3 oranında büyümüştür. 2025 yılı ikinci çeyreğinde büyüme oranımız yüzde 4,8'e ulaşmıştır. Böylece Türkiye ekonomisi kesintisiz 20 çeyrektir büyümesini sürdürerek istikrarını koruyor" ifadelerini kullandı.

'GELECEK SENEKİ HEDEFİMİZ YÜZDE 20'NİN ALTINDA BİR ENFLASYON'

İşsizlik oranına değinen Yılmaz, "İşsizlik oranımız ağustos ayında yüzde 8,5 düzeyinde gerçekleşmiş. Son 28 aydır tek haneli sayıda bu oran işgücü piyasamızın güçlü görünümünü ortaya koymuş. Enflasyon bizim için şu anda en öncelikli mesele. Makro finansal istikrarımızı güçlendirmeye enflasyon oranımızı düşürmeye gayret ediyoruz. Yıllık enflasyon Eylül ayında 33,3 oldu. Dezenflasyon sürecinin başladığı haziran ayından bugüne 42 puanlık bir düşüş var. 2023'te enflasyonumuz 65 civarındaydı. 2024'te 44 oldu. Bu sene 30;'un biraz altı, biraz üstü bir yerlere gelmiş olacağız. Önümüzdeki aylara bağlı. Ama bir düşüş trendi çok net bir şekilde görünüyor. Gelecek seneki hedefimiz yüzde 20'nin altında bir enflasyon. 2027'de ise tek haneli rakamlara ülkemizi yeniden ulaştırmak. Bütün planlamamızı buna göre yapmış durumdayız. Dolayısıyla önümüzdeki dönem enflasyonun düştüğü, istikrarın pekiştiği bir ortamda ihracatımız çok daha sağlıklı bir şekilde, sağlam bir zeminde sürdürülebilir bir şekilde yoluna devam edecektir" şeklinde konuştu.

'İHRACATIMIZ 2028 İTİBARIYLA 300 DOLARI AŞACAK'

Yılmaz, "İhracat rakamlarımızda da ekonomi politikalarımızın başarısının somut karşılığını görüyoruz. Nitekim 2024 yılında ihracatımız 262 milyar dolar seviyesine yükselerek Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. 2025 yılının ocak ayı Eylül döneminde ihracatımız 4,1 artışla yaklaşık 201 milyar dolara ulaştı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre baktığınızda ihracatta 8 milyar dolar civarında artış görüyoruz. Eylül ayı itibariyle yıllıklandırılmış ihracatımız 270 milyar dolara yaklaşmış durumda. Bu sadece mal ihracatı. Bir de hizmet ihracatımız var. Türkiye'ye hizmetlerde biliyorsunuz fazla veren bir ülke. Mal ticaretimizde ticaret açığımız var. Özellikle enerjiden. Son dönemlerde altından kaynaklanan ama hizmet ticaretinde ciddi anlamda Türkiye'ye rekabet gücüne sahip fazlalığı olan bir ülke. Bu yılın Ocak Temmuz döneminde hizmet ihracatının 3,6 arttığını 65 milyar dolara yaklaştığını görüyoruz. 2025 yılındayız. 2028 perspektifi olan bir orta vadeli programımız var. Orada da şunu ön görüyoruz. İhracatımız 2028 itibarıyla 300 doları aşacak. Hizmet ihracatımız ise 150 milyar doların üzerinde olur. Böylece çok önemli bir güç haline geleceğimize inanıyorum" dedi.

'YAKIN GELECEKTE ÇİFT HANELİ SAVUNMA SANAYİ İHRACATÇISI ÜLKELERDEN BİRİ HALİNE GELECEĞİZ'

Yılmaz, "Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda katma değerin yüksek teknoloji yoğun, markalı ve tasarımlı ürün ihracatını arttırma kararlılığımız sürmektedir. Bir taraftan ihracatı arttırmak diğer taraftan ihracatın kalitesini, niteliğini arttırmak son derece önemli. Katma değeri daha yüksek teknolojik içeriği daha yüksek bir üretim ve ihracat yapısı oluşturmak son derece kıymetli. Teknofest gibi büyük organizasyonlarla gençliğin heyecanını, ülkenin inovasyon enerjisine dönüştürüyoruz. Savunma sanayimiz burada en güzel örneklerden bir tanesi. Bundan 20 küsür yıl önce yüzde 20 olan yerlilik oranımız bugün yüzde 80'i aşmış durumda. Geçen yıl Savunma Sanayii ihracatımız 7 milyar doları aştı. Bu yıl inşallah daha da üstünde olacak. Yakın bir gelecekte çift haneli savunma sanayi ihracatçısı ülkelerden biri haline geleceğiz. Savunma sanayini ben sadece güvenlikle ilgili görmüyorum. Orada elde ettiğimiz yetkinlikleri sivil endüstrilere de yayarak topyekün ekonominin aslında teknolojik seviyesini yükseltmiş oluyor. Dolayısıyla savunma sanayisi sadece güvenlikle ilgili değil. Refahla da ilgili katma değeri yüksek bir ekonomi oluşturma hedefimizle de yakından ilgili" şeklinde konuştu.

'İMZALANAN ATEŞKES ANLAŞMASI İSRAİL'İN GAZZE'DE SOYKIRIMIN UNUTTURMADI'

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, "Açılış heyecanı yaşadığımız gün aynı zamanda Gazze'de ateşkes anlaşması haberiyle mutlu oldum. Elbette imzalanan ateşkes anlaşması İsrail'in Gazze'de soykırımını unutturmadı. Ben huzurlarınızda bir kez daha İsrail'i kınıyorum. 2 yılda yaşamını yitiren 67 bini aşkın Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

'İNOVASYON YOLCULUĞU ÜLKEMİZİN EN GÜÇLÜ İMZALARINDAN BİRİ HALİNE GELECEK'

İnovasyonun ülkemizin en güçlü imzalarından biri olacağına değinen TİM Başkanı Mustafa Gültepe, "12 yıl önce bir kıvılcımla başlayan inovasyon yolculuğumuz ülkemizin attığı en güçlü imzaların biri haline geldi. Bu zorlu süreçte ihracatımızda teknolojik ürünlerin ağırlığının artmasından gurur duyuyorum. Üçüncü çeyrek itibarıyla yüksek teknoloji ürün ihracatımız yüzde 13 artışla 7 milyar dolara yaklaştı. Orta yüksek teknolojide kattığımız bu rakam 81 milyar dolara ulaşıyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak yüksek, orta ve yüksek teknoloji payını çok daha yukarılara taşımayı hedefliyoruz. Bugünün rekabet gücü yüksek teknoloji günümüzde ulaştığı zirve olan yapay zeka ile yeniden planlanıyor. Bu yıl ülkemizde firmaların yüzde 7,5'i yapay zeka teknolojinin kullandığını açıklamış. 16-24 yaş grubunda bu oran neredeyse yüzde 40'lara varıyor. Gençlerimizin yapay zeka ile güçlü bağının ülkemizin en önemli avantajlarından biri olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.