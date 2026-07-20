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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Dünya Kupası'nı kazanan İspanya Milli Takımı'nı tebrik etti

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan İspanya Milli Futbol Takımı'nı sosyal medyadan tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan İspanya Milli Takımı'nı tebrik etti.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İspanya Milli Futbol Takımı Dünya Şampiyonu… Takımı ve İspanyol halkını tebrik ederim."

Kaynak: AA / Emrullah Cesur
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