Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bakü'de

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye-Azerbaycan Karma Ekonomik Komisyonu 12. Dönem Toplantısı için bulunduğu Bakü'de, Zafer Parkı'nı, Haydar Aliyev'in kabrini, Ebedi Meşale Anıtı'nı ve Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye- Azerbaycan Karma Ekonomik Komisyonu 12. Dönem Toplantısı için bulunduğu Bakü'de, Zafer Parkı'nı, Haydar Aliyev'in kabrini, Ebedi Meşale Anıtı'nı ve Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan- Türkiye Karma Ekonomik Komisyonu Heyetlerarası 12. Dönem Toplantısı'na katılmak üzere Bakü'ye gitti.

Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, ziyarete ilişkin şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Dostluk Grubu üyeleri, kamu, siyaset ve iş dünyasından kıymetli temsilcilerimizin de yer aldığı heyetimizle birlikte bir dizi programa katılmak üzere kederi kederimiz, sevinci sevincimiz olan Can Azerbaycan'dayız. Bakü programında ilk olarak, Karabağ Zaferi'nin hatırasını ve kahramanlıklarını yaşatmak amacıyla inşa edilen Zafer Parkı'nı ziyaret ederek bu anlamlı zaferin ruhunu bir kez daha idrak ederek başladık. Akabinde, Fahri Hıyabanı'nda Umummilli Lider Haydar Aliyev'in kabrini; Şehitler Hıyabanı'nda ise Ebedi Meşale Anıtı'nı ve Bakü'de ecdadımızın ebedi istirahatgahı olan Türk Şehitliği'ni ziyaret ettik. Vatan ve bayrak uğrunda şehit düşen kahramanlarımızın ruhları şad olsun. Türkiye-Azerbaycan kardeşliği ve dostluğu bir ömür devam edecek; iki devlet, tek millet anlayışımız ilelebet sürecektir."

Kaynak: ANKA / Güncel
Dışişleri Bakanı Fidan: SDG'nin entegrasyona niyeti yok, İsrail'le koordinasyon içinde

Bakan Fidan SDG'yi son kez uyarıp arkalarındaki ülkeyi açıkladı
Avukat trafik cezasında yazan tutarı görünce hayatının şokunu yaşadı! 1250 araba, 660 daireye denk

Avukat trafik cezasında yazan tutarı görünce hayatının şokunu yaşadı
Ekranlardan uzak kalmıştı… Ayça İnci'nin cesur tarzı bakana bir daha baktırdı

'Şoför Leyla'nın göğüs dekolteli tarzı bakana bir daha baktırdı
Belediye otobüsünde skandal hareket

Belediye otobüsünde skandal hareket! Görüntüye tepki yağıyor
Sadettin Saran detayı hâlâ konuşuluyor! Nafia Tanrıverdi'nin cesur stili dikkat çekti

Saran'la pozları çok konuşulmuştu! Cesur davet tarzıyla olay oldu
Fenerbahçe, Veerman ile anlaşmaya vardı

Prensip anlaşmaya varıldı! Yıldız isim Fenerbahçe'ye geliyor
Suratı tanınmaz hale gelen Jake Paul'un ne kadar kazandığını duyunca şok olacaksınız

Suratı tanınmaz halde ama kazandığı para akıllara zarar
title