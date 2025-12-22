Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bakü'de

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye- Azerbaycan Karma Ekonomik Komisyonu 12. Dönem Toplantısı için bulunduğu Bakü'de, Zafer Parkı'nı, Haydar Aliyev'in kabrini, Ebedi Meşale Anıtı'nı ve Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan- Türkiye Karma Ekonomik Komisyonu Heyetlerarası 12. Dönem Toplantısı'na katılmak üzere Bakü'ye gitti.

Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, ziyarete ilişkin şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Dostluk Grubu üyeleri, kamu, siyaset ve iş dünyasından kıymetli temsilcilerimizin de yer aldığı heyetimizle birlikte bir dizi programa katılmak üzere kederi kederimiz, sevinci sevincimiz olan Can Azerbaycan'dayız. Bakü programında ilk olarak, Karabağ Zaferi'nin hatırasını ve kahramanlıklarını yaşatmak amacıyla inşa edilen Zafer Parkı'nı ziyaret ederek bu anlamlı zaferin ruhunu bir kez daha idrak ederek başladık. Akabinde, Fahri Hıyabanı'nda Umummilli Lider Haydar Aliyev'in kabrini; Şehitler Hıyabanı'nda ise Ebedi Meşale Anıtı'nı ve Bakü'de ecdadımızın ebedi istirahatgahı olan Türk Şehitliği'ni ziyaret ettik. Vatan ve bayrak uğrunda şehit düşen kahramanlarımızın ruhları şad olsun. Türkiye-Azerbaycan kardeşliği ve dostluğu bir ömür devam edecek; iki devlet, tek millet anlayışımız ilelebet sürecektir."