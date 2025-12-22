Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bakü'de şehitlikleri ziyaret etti Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan-Türkiye Karma Ekonomik Komisyonu 12. Dönem Toplantısı'na katılmak için geldiği Azerbaycan'da şehitlikleri ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan- Türkiye Karma Ekonomik Komisyonu 12. Dönem Toplantısı'na katılmak için geldiği Azerbaycan'da şehitlikleri ziyaret etti.

Yılmaz, önce 2. Karabağ Savaşı'nda kazanılan zaferin anısına inşa edilen Zafer Anıtı'nı ziyaret ederek çelenk bıraktı.

Merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrinin bulunduğu Fahri Hıyaban'ı ziyaret ederek anıt mezara çelenk bırakan Yılmaz, daha sonra 20 Ocak şehitlerinin yer aldığı Bakü Şehitler Hıyabanı'nda da Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk sundu.

Bakü Türk Şehitliğini ziyaret eden Yılmaz, buradaki anıta da çelenk bıraktı.

Yılmaz, ziyaret sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dün TBMM'de 2026 bütçe görüşmelerinin tamamlandığını hatırlatarak yoğun bir süreçten sonra kabul edilen bütçenin hayırlı olmasını diledi.

Azerbaycan'da yapacağı temaslara da değinen Yılmaz, " Azerbaycan, 'iki devlet, bir millet' olduğumuz çok önemli dostumuz ve müttefikimiz. Siyasi ilişkilerimiz farklı düzeye gelmişken ekonomik ilişkilerimiz de artmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Yılmaz'a ziyaretinde Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Samir Şerifov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün ve Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov da eşlik etti.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
Fidan, Güler ve Kalın'dan Suriye'ye kritik ziyaret! Masadaki ana konu çok kritik

2 Bakan ve MİT Başkanı Suriye'de! Masadaki ana konu çok kritik
Piyasaları hareketlendiren iddia: Türkiye'nin 3 dev bankası birleşiyor

Türkiye'nin 3 dev bankası birleşiyor
e-Devlet'e bomba özellik! Arabası olanlar bu hizmete çok sevinecek

e-Devlet'e bomba özellik! Arabası olanlar resmen akın edecek
Hasan Şaş dünyaca ünlü ismin transferine karşı çıktı: Sakın almayın

Dünyaca ünlü ismin transferine karşı çıktı: Sakın almayın
Geçen yıl sahnedeydi, bu yıl masada! 'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu

'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu! Değişiklik dikkat çekti
Ümit Dikbayır, DEM Parti milletvekillerine: Meclis'te yeteri kadar terörist var

Özel'in bizzat rozet taktığı vekilden DEM'lilere inanılmaz sözler
Survivor 2026 için geri sayım: İşte merak edilen ünlüler kadrosu...

Survivor 2026 için geri sayım: İşte merak edilen ünlüler kadrosu...
Galatasaraylılar duymasın! Fenerbahçe transferde bir bomba daha patlatıyor

Fenerbahçe transferde bir bomba daha patlatıyor
KAP açıklaması geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma

Resmi açıklama geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma
Şehirde büyük kaos! Otonom araçlar bir anda durdu, trafik kilitlendi

Araçlar teker teker durmaya başladı, şehir kaosa sürüklendi
Annesi, Gülşah Durbay'ın en büyük hayalini açıkladı

Annesi, Gülşah Durbay'ın en büyük hayalini açıkladı
Sadece 9 günü kalan terör örgütü SDG'nin gizli planı deşifre oldu

Türkiye'nin yanı başında sinsi plan! 9 gün kala deşifre oldu
DEM Parti, CHP ile görüştü

DEM Parti, CHP ile görüştü
title