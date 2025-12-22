Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bakü'de şehitlikleri ziyaret etti Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan- Türkiye Karma Ekonomik Komisyonu 12. Dönem Toplantısı'na katılmak için geldiği Azerbaycan'da şehitlikleri ziyaret etti.

Yılmaz, önce 2. Karabağ Savaşı'nda kazanılan zaferin anısına inşa edilen Zafer Anıtı'nı ziyaret ederek çelenk bıraktı.

Merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrinin bulunduğu Fahri Hıyaban'ı ziyaret ederek anıt mezara çelenk bırakan Yılmaz, daha sonra 20 Ocak şehitlerinin yer aldığı Bakü Şehitler Hıyabanı'nda da Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk sundu.

Bakü Türk Şehitliğini ziyaret eden Yılmaz, buradaki anıta da çelenk bıraktı.

Yılmaz, ziyaret sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dün TBMM'de 2026 bütçe görüşmelerinin tamamlandığını hatırlatarak yoğun bir süreçten sonra kabul edilen bütçenin hayırlı olmasını diledi.

Azerbaycan'da yapacağı temaslara da değinen Yılmaz, " Azerbaycan, 'iki devlet, bir millet' olduğumuz çok önemli dostumuz ve müttefikimiz. Siyasi ilişkilerimiz farklı düzeye gelmişken ekonomik ilişkilerimiz de artmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Yılmaz'a ziyaretinde Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Samir Şerifov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün ve Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov da eşlik etti.