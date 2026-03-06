Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İzmir Yeşilay Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yeşilay'ın bağımlılıklar üzerine yaptığı araştırmanın sonuçlarını duyurarak, bu sorunların Türkiye ekonomisine yılda 78 milyar dolara mal olduğunu belirtti. Yılmaz, bağımlılıkla mücadelenin hem bireylerin hem de toplumun güçlenmesine katkı sağlayacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yeşilay'ın sigara, alkol, kumar ve uyuşturucu bağımlılığının ekonomik maliyetini çıkardığını belirterek, "Buna göre yıllık 78 milyar dolarlık bir maliyetle karşı karşıyayız. Yani bu bağımlılıklardan kurtulmamız aynı zamanda kalkınmamıza, ekonomik gelişmemize de büyük bir güç verecektir diye inanıyoruz." dedi.

İzmir İktisat Kongresi Binası'nda düzenlenen İzmir Yeşilay Açılış Töreni'nde konuşan Yılmaz, 106'ncı kuruluş yıl dönümünü kutlayan kurumun toplumun bağımlılıklardan korunmasında öncü rol üstlendiğini söyledi.

Yeşilay'ın kuruluş hikayesinin, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin önemli sayfalarından birini oluşturduğunu belirten Yılmaz, işgal yıllarında zararlı alışkanlıkların toplum üzerinde zafiyet oluşturmasına karşı bir araya gelen vatansever aydın ve hekimlerin Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman öncülüğünde harekete geçtiğini ifade etti.

Yılmaz, bağımlılıkların bireyi zayıflatan, aileyi sarsan, toplumsal dayanışmayı aşındıran ciddi bir tehdit olduğunu dile getirerek, "Bağımlılıklardan kurtulduğumuzda özgürleşmiş oluyoruz. İradi bir varlık olarak kendi iradesini kullanan seçme yeteneği olan bir varlık olarak güçlenmiş oluyoruz." diye konuştu.

Emine Erdoğan tarafından 2026 yılının "Bağımsızlık Yılı" ilan edilmesinin bu mücadelenin güçlü bir ifadesi olduğunu dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bağımlılıkla mücadeleyi, devlet ve hükümet olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesiyle tüm kurumlarımızla koordinasyon içinde yürütüyoruz. Benim başkanlığını yaptığım Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulumuz var. Orada tüm ilgili bakanlarımız, kuruluşlarımız var. Yeşilay gibi çok değerli sivil toplum kuruluşlarımız var. ve burada bağımlılığın her türüne karşı tedavi, rehabilite toplumsal farkındalık, önleyici tedbirler gibi bütün boyutlarıyla eylem planları hazırlayıp hayata geçiriyoruz. Tütün, uyuşturucu madde kullanımı ve davranışsal bağımlılıklar alanlarında eylem planlarımızı kararlılıkla uyguluyoruz."

Yılmaz, yasa dışı bahis, sanal kumar konularında da etkin bir mücadele yürüttüklerine işaret etti.

Değişik bağımlılık türlerinin geliştiğini ifade eden Yılmaz, "Bağımlılık dediğimiz de yerinde durmuyor. Sadece geleneksel bağımlılık türleriyle uğraşmak artık yetmiyor. Bu sanal dünyada dijital bağımlılıklar, davranışsal bağımlılıklar çok ön plana çıkmış durumda. Bunlarla da ilgili veriye dayalı politikalarla ve yenilikçi adımlarla yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bağımlılığın ekonomik maliyetine de değinen Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeşilay sigara, alkol, kumar ve uyuşturucu bağımlılığının ekonomik maliyetini çıkardı. Buna göre yıllık 78 milyar dolarlık bir maliyetle karşı karşıyayız. Yani bu bağımlılıklardan kurtulmamız aynı zamanda kalkınmamıza, ekonomik gelişmemize de büyük bir güç verecektir diye inanıyoruz. Bu da kıymetli bir çalışma oldu. Ailelerin buradaki katkısı çok önemli."

Yılmaz, Türkiye'de bağımlılıkla mücadelede bütüncül yaklaşımı güçlendirmenin temel öncelik olduğunu savunarak, bu sürecin sadece devlet eliyle değil, toplumun her kesiminin aktif katılımıyla yürütülmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından İzmir'de hizmete giren Yeşilay tesislerinin açılış kurdelesi kesildi.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram
