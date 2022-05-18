Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: &quot;Katma değerli üretim ve inovasyon konusunda önümüze sürekli yeni hedefler koymaktayız&quot; - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Katma değerli üretim ve inovasyon konusunda önümüze sürekli yeni hedefler koymaktayız"

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ATO Congresium'da düzenlenen 4. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nın açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ATO Congresium'da düzenlenen 4. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nın açılışına katıldı. (2)

"Katma değerli üretim ve inovasyon konusunda önümüze sürekli yeni hedefler koymaktayız"

AA / Güncel

Güncel, Haberler

title