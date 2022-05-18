Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Katma değerli üretim ve inovasyon konusunda önümüze sürekli yeni hedefler koymaktayız"
AA - Güncel
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ATO Congresium'da düzenlenen 4. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nın açılışına katıldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ATO Congresium'da düzenlenen 4. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nın açılışına katıldı. (2)
"Katma değerli üretim ve inovasyon konusunda önümüze sürekli yeni hedefler koymaktayız"
AA / Güncel