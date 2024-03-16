Cumhurbaşkanı Yardımcısı Elazığ Valiliğine Ziyarette Bulundu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Elazığ Valiliğine ziyarette bulundu. Yılmaz, Vali Ömer Toraman ve öteki yetkililer tarafından karşılandı ve il genelinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Elazığ Valiliğine ziyarette bulundu.
Çeşitli programlar kapsamında kente gelen Yılmaz, Vali Ömer Toraman ve öteki yetkililer tarafından Valilik binası girişinde karşılandı.
Tören mangasını selamlayan Yılmaz, şeref defterini imzaladı.
Vali Toraman ile makamında görüşen Yılmaz, il genelinde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.