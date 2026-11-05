Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Şili ve Gürcistan büyükelçileriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Şili'nin Ankara Büyükelçisi Rodrigo Arcos ve Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Archil Kalandia'yı ayrı ayrı kabul etti.

Yılmaz, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabullere ilişkin şunları kaydetti:

"Şili'nin Ankara Büyükelçisi Sayın Rodrigo Arcos ve Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Sayın Archil Kalandia ile Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde bir araya geldik. Veda ziyareti kapsamında ağırladığımız Sayın Arcos'la, Şili'yle köklü dostluk ilişkilerimizin yanı sıra ekonomi, ticaret, savunma sanayi ve Antarktika'daki işbirliği imkanları üzerine görüş alışverişinde bulunduk. Sayın Kalandia ile görüşmemizde ise Gürcistan'la stratejik ortaklığımız çerçevesinde ekonomik ilişkilerimizi, eğitim alanındaki işbirliğimizi ve Güney Kafkasya başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri değerlendirdik. Sayın Büyükelçilere nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

Kaynak: AA