CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ İLE TOPLANTI YAPAN İŞ DÜNYASI TEMSİLCİLERİNDEN AÇIKLAMA

İŞ dünyasının temsilcileri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile yaptığı toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da iş dünyasının temsilcileriyle "OVP Çerçevesinde Türkiye ve İstanbul Ekonomi Gündemi" başlıklı toplantı düzenledi. Toplantıya STK temsilcileri ile çok sayıda iş adamı katıldı. Dolmabahçe Sarayı'nda sabah saat 09.30'da başlayan toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantının sona ermesinin ardından bazı STK ve dernek başkanları açıklama yaptı.

"İŞ DÜNYASININ BEKLENTİLERİ KADEME KADEME KARŞILANMIŞ OLACAKTIR"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Avdagiç, "Cumhurbaşkanı yardımcımız Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında bugün çok verimli bir toplantı yaptık. Kendisiyle beraber İstanbul Valimiz ve Hazine ve Maliye Bakan Yardımcımızla toplantıya katıldı. Onun dışında Türk özel sektörünün çok önemli kurumlarının başkanları veya yönetici toplantıda bulundu. Biliyorsunuz Türk iş dünyasının günlük bazı beklentileri var, problemleri var, çözüm bekleyen hususları var. Bunların hepsini çok açık ve net bir şekilde kendileriyle paylaştık. Cumhurbaşkanı Yardımcımızın da zaten DPT Kalkınma Bakanlığı. gibi çok önemli bir geçmişi var. Dolayısıyla bu konuları çok yakından takip etme, algılayabilme ve hızlı çözüm üretme konusunda ciddi bir birikimi var. O anlamda bugün gündeme gelen konularla ilgili çok doğru ve sonuç odaklı analizler yapma imkanı bulduk. Tabii bugün gündemimizdeki en önemli konuların başında finansmanına ulaşım geliyor. Özellikle bu konu birçok kurum başkanını ben dahil gündeme getirildi. Ümit ediyoruz ki önümüzdeki dönemlerde hem Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası hem de diğer kurumların düzenlemelerle iş dünyasının şu anda en önemli ihtiyacı olan finansmana erişim konusunda hızlı ve etkili adımlar atılacaktır. Onun dışında özellikle ihracatın artırılması, snai politikalarının geliştirilmesi, istihdamla ilgili süreçlerin gözden geçirilmesi gibi konular. Yabancı sermayenin daha hızlı ve etkin bir şekilde Türkiye'ye gelmesi konusundaki konular önemli gündem başlıklarıydı. Dolayısıyla zaten şu anda gündemimizde olan bütün konuları detaylı bir şekilde tüm başkanlar olarak gündeme getirme imkanı bulduk. Bu toplantının devam edeceği hususunda kendilerinden de bilgi aldık. Ayrıca yatırım ortamının iyileştirilmesi ile ilgili kurulların toplanacağı ve diğer yine de bugüne kadar son dönemde çok fazla yapılmayan ekonomik aktörlerle devlet vekillerini bir araya getiren kurumların da bir araya geleceği bu toplantının devam edeceği de bizi bu konuda ümitlendirdi. Dolayısıyla ümit ediyoruz ki bu gündeme gelen konular hızlıca çözüm bulacak ve iş dünyasının beklentileri kademe kademe karşılanmış olacaktır" dedi.

" Ötv'NİN TEKRAR ESKİ HALE GETİRİLMESİ, KDV'NİN DÜŞÜRÜLMESİ İLE İLGİLİ TALEPLERİMİZİ İFADE ETTİM"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Evvela hayat pahalılığı, insanlar ücretleri almadan zamların gelmesinden müşteki oldukları, ÖTV zamlarının, kira ücretlerinin yüksekliği ve halkın geçim gücüyle esnafın aradaki bağlantısının enflasyonun sanki sebebi esnafmış gibi gözükmemeli. Dolayısıyla fiyat artışlarının mutlaka giderilmesiyle ilgili perakende yasasının çıkarılması, kuralların koyulması, kural koyulmadığı sürece fiyatların düşmeyeceğini, halkın rahatsızlığını idame ettirmesi için önemli bir ayak olduğunu ifade ettim. Başta temizlik ürünleri olmak üzere gıda maddelerindeki ÖTV'nin tekrar eski hale getirilmesi, KDV'nin düşürülmesi ile ilgili taleplerimizi ifade ettim. ÖTV çok yeni geldi ama eski halli olması için önerilerimizi sunduk. EYT'yi konuştuk. Her şey için çok olumluydu. Zaten kendileri de ifade etti. Ama değerlendirilecek. Çünkü biliyorsunuz büyük bir afet var ortada depremden dolayı. Bunların zaruri olarak getirildiğini ama vatandaşında bu konuda tepkisi var. Dün aldığı fiyata ertesi gün alamıyor. Biz ücretimize zam almadık ama fiyatları görüyorsunuz diyorlar. EYT'yi de aynen anlattık. EYT'de de tabi en önemli sıkıntı BAĞKUR'lular için. Hem yaşa takılanlar hemde stajyer öğrenciler, hemde geriye dönük devletin gelirlerinin artması için bu EYT'de esnaf zanaatkarın bağlı olduğu sosyal güvenlik kurumundaki BAĞKUR'luların bu sorunu çözülmesinin gerekli olduğunu ve bununda EYT'deki en mağdur kesimin BAĞKUR'lular olduğunu ifade ettik" şeklinde konuştu.

"360 DERECE BÜTÜN SORUNLARI, PROBLEMLERİ DİLE GETİRDİK"

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, "Bugün gerçekten önemli ve güzel bir toplantı, istişare ve ortak akıllı çalıştığımız bir toplantı oldu Cumhurbaşkanı yardımcımız Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında. Özellikle bugün ve yarın gelecekle ilgili yaşamış olduğumuz sorunları, sıkıntıları, plan ve projeksiyonları fikirlerimizi dinledi. Eylül ayında açıklanacak olan orta vadeli plan ve programda nelere dikkat edilmesi gerektiğini aktardık, söyledik. 360 derece bütün sorunları, problemleri dile getirdik. Özellikle altını çizmek istediğim şey, ölçülebilir, sıkıntılı, problemli ve önümüzdeki dönem. Üretimi, ihracatı, istihdamı artıracak fikir ve düşünceleri ihtiyacı olduğunu aktardı. Biz de fikirlerimiz, düşüncelerimizi o kapsamda aktardık. Umuyorum ki bu çalışmalar şöyle bir faydası var. Çalışma plan, program yapılırken çok daha az hata yapılarak ve çok da bütün sektörlere dokunarak yapılmasında çok büyük fayda olacağını düşünüyoruz. Mutlaka bir eksikliği olacak ama eksikleri en azından oransal olarak miktarı olarak aşağı doğru inecek. Biz bu kapsamda iş insanı olarak TİM Başkanı olarak bu çalışmadan, bu çalıştaydan memnuniyetimi dile getirmek istiyorum. Çünkü gerçekten hep önem verdiğimiz noktalardan bir tanesi istişare ve orta akıl. Türkiye'nin geleceğine damgasını vuracak olan çalışma sistemidir. Dolayısıyla özellikle 2028 yılında biz Türkiye olarak 400 milyarı yakalayabilmek için bu çalışmalara ve bu çalıştaylara çok daha fazla ihtiyacımız olduğunu belirtmek istiyorum" diye konuştu.