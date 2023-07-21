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CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI - 1

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen"Orta Vadeli Program Çerçevesinde Türkiye ve İstanbul Ekonomi Gündemi" başlıklı toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen"Orta Vadeli Program Çerçevesinde Türkiye ve İstanbul Ekonomi Gündemi" başlıklı toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Dolmabahçe Sarayı İstanbul Türkiye Güncel Haberler

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