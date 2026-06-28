Erdoğan: Yüz milyonların umut kaynağı olduk

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "25 yıl önce milletin umudu olarak yola çıkmıştık ama bugün sınırlarımız dışında yaşayan yüz milyonların da umut kaynağı haline geldik." dedi.

Erdoğan, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen "AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nın kapanış konuşmasında, istişare mekanizmasını iki gün boyunca tüm unsurlarıyla çalıştırmaya gayret ettiklerini söyledi.

Dün Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ve yol arkadaşlarıyla, partilerinin temel politikaları ve stratejik vizyonu doğrultusunda kapsamlı fikir teatileri gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, parti politikaları oturumlarında hem kurumsal hafızanın hem de geleceğe dönük hedeflerin ayrıntılı bir şekilde değerlendirildiğini, gözden geçirildiğini dile getirdi.

Erdoğan, Genel Merkez çalışmalarının da ele alındığı bu oturumlardaki katkı ve önerilerin tamamını partinin gelecek döneme ilişkin yol haritasını oluştururken öncelikli surette göz önünde bulunduracaklarını kaydetti.

Güvenlik, kalkınma, ekonomi ve toplum gibi çeşitli başlıklarda tertiplenen ortak akıl oturumlarında ise bakanların ve genel başkan yardımcılarının, katılımcılarla mevcut çalışmalarını paylaştıklarını aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bakanlıklarımızın faaliyetlerine yönelik sahadan gelen talep, öneri ve eleştirileri tek tek not ettik. Sorulara ayrıntılı cevaplar verildi. Dün akşam 28. dönem milletvekillerimizin katılımıyla meclis parti grubu çalışmaları ve değerlendirmeleri oturumu son derece verimli ve amaca matuf bir şekilde başarıyla icra edildi. Bugün ise genel istişare ve değerlendirme oturumunda katılımcılar kabine üyelerimize hem sorularını yönelttiler hem temsil ettikleri şehirlerin sorunlarını ilettiler. Hem de değerlendirmelerini samimiyetle dile getirdiler. Biz de bu süreçte arkadaşlarımızla görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Sahadan aktardıkları geri bildirimleri aldık. Milletimize nasıl daha iyi hizmet edebileceğimizi kendileriyle mütalaa ettik. Gerekli talimatları verdik. Allah'a hamdolsun her açıdan dolu dolu bir iki gün geçirdik. AK Parti'nin mutfağının Türkiye'ye yön verecek politika üretme, fikir ve paradigma üretme kapasitesine sahip olduğunu bir kere daha gördük."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerek soru ve sunumlarıyla gerek fikirleriyle gerekse teklif ve tenkitleriyle toplantıya katkı yapan tüm arkadaşlarına gönülden teşekkür ettiğini belirterek, organizasyonun başarıyla icrasında emeği geçen Genel Sekreterlik birimi ile Tanıtım ve Medya Başkanlığını ayrıca tebrik ettiğini vurguladı.

"Biz bu yola revan olurken neye talip olduğumuzu bilerek çıktık"

Toplantının, parti, ülke ve millet için hayırlar getirmesini dileyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Değerli arkadaşlarım, bundan 7,5 asır evvel Yunus Emre o arı, duru Türkçesiyle şöyle seslenmişti, 'Yol odur ki doğru vara, Göz odur ki Hakk'ı göre, Er odur kalçakta dura, Yüceden bakan göz değil'. Bizler de 25 sene önce millete hizmet yolculuğuna bu niyetlerle koyulduk. Biz bu yola revan olurken neye talip olduğumuzu bilerek çıktık. Çıkar birliği değil, kader birliği yaparak çıktık."

Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'in "Perdenin ardı perde, Perdenin ardı perde, Her siper aşıldıkça, Gaye öbür siperde" dizelerini aktararak, "İşte biz de bir siperi aştığımızda önümüzde yeni ufuklar açıldı. Bir engeli aştığımızda önümüzde daha büyük hedefler belirdi. Elbette çok ağır bedeller ödedik. Çok büyük duvarlarla karşılaştık. Ama her defasında önümüze çekilen setleri tek tek devirerek, karşımıza çıkarılan bariyerleri tek tek yıkarak bugünlere geldik." ifadesini kullandı.

Aziz milletin kendilerine 25 sene önce kutsal bir emanet yüklediğini kaydeden Erdoğan, "Bu millet bize yüreğini vermiş, kalbini vermiş, gönlünü vermiş, hepsinden önemlisi bu kadroya özlemlerini, hayallerini emanet etmişti. Allah'a hamdolsun o emanete bugüne kadar gölge düşürmedik." sözlerini sarf etti.

Erdoğan, AK Parti olarak, hep birlikte, çeyrek asırda, Cumhuriyet tarihinde başka hiçbir hükümete nasip olmayan büyük bir başarı hikayesine imza attıklarını vurgulayarak, "Şunu da büyük bir gururla ifade etmek istiyorum. Çeyrek asırlık bu kutlu yolculukta sizlerle omuz omuza olmak, birlikte yorulmak, birlikte ter dökmek, en çetin mücadelelere birlikte girmek, bir yol arkadaşınız, bir dostunuz olarak beni ziyadesiyle mutlu etmiştir. Böyle bir hareketin neferi olduğum için, böyle bir partinin genel başkanı olduğum için, çeyrek asırlık destanın parçası olduğum için hep şeref duydum, kıvanç duydum. Aldığım her nefeste Rabb'ime hamdettim." diye konuştu.

Kendisiyle yol yürüyen dava arkadaşlarına teşekkür eden Erdoğan, "Bir kardeşiniz olarak ben, siz kardeşlerimden razıyım. İnanıyorum ki bu millet de sizlerden razıdır." dedi.

"Rabb'im kadro olarak bizlere bu ülkeye ve millete hizmet etme bahtiyarlığını nasip etti"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, millet, memleket ve Türkiye'nin genç nesilleri için çıktıkları yolda kol kola, yürek yüreğe daha nice senelere birlikte yürümeye devam edeceklerini belirterek, "Değerli yol ve dava arkadaşlarım, Rabb'im kadro olarak bizlere bu ülkeye ve millete hizmet etme bahtiyarlığını nasip etti. 25 yıl önce milletin umudu olarak yola çıkmıştık ama bugün sınırlarımız dışında yaşayan yüz milyonların da umut kaynağı haline geldik." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde Türkiye'nin 81 ilini defalarca ziyaret ettiklerini anımsatan Erdoğan, "Daha önce hiçbir siyasetçinin gitmediği ilçelere, beldelere, köylere beraberce gittik. Uzak yakın demedik, yağmur çamur demedik, güneş, yaz, ayaz demedik, Türkiye'yi bir baştan diğer başa pek çok kez dolaştık." bilgisini paylaştı.

Erdoğan, sadece Türkiye'de değil, bölgeden başlayarak Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Latin Amerika'ya, Orta Doğu'dan Türk dünyasının dört bir yanına ziyaretler gerçekleştirdiklerini, bunların önemli bir kısmının daha önce hiç gidilmeyen, hiç ziyaret edilmeyen yerler olduğunu hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En sıkıntılı zamanlarında Somalili kardeşlerimizi yalnız bırakmadık. Arakan'daki kardeşlerimizin yürek dağlayan dramını dünyaya duyurduk. Sel felaketiyle sarsılan Pakistan halkının zor günlerinde yanında olduk. İsrail'in devlet terörü karşısında Filistinli kardeşlerimize destek verdik. Biz gidemezsek ailemiz gitti, arkadaşlarımız gitti, diplomatlarımız, resmi kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, özel temsilcilerimiz gitti. İç siyasette Ankara'yı Türkiye'ye açtığımız gibi, dış politikada da Türkiye'yi dünyaya açtık." ifadelerine yer verdi.

(Sürecek)