Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Sultanbeyli Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'nde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul'daki fahiş kira artışlarını dengelemek için TOKİ eliyle ilk kez kiralık sosyal konut kampanyasını hayata geçireceğiz. Artık devlet olarak vatandaşımıza biz kiralık konut vereceğiz. Projenin detaylarını önümüzdeki günlerde milletimizle paylaşacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kent meydanında düzenlenen Sultanbeyli Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, bugüne kadar 1 milyon 740 bin sosyal konut üreten TOKİ'nin projelerine yenilerini eklediğini söyledi.

"Yüzyılın Konut Projesi"ni geçen kabine toplantısında açıkladıklarını aktaran Erdoğan,"81 ilimizde 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz. İstanbul'daki fahiş kira artışlarını dengelemek için TOKİ eliyle ilk kez kiralık sosyal konut kampanyasını hayata geçireceğiz. Artık devlet olarak vatandaşımıza biz kiralık konut vereceğiz. Projenin detaylarını önümüzdeki günlerde milletimizle paylaşacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tüm bu gerçekler ortadayken biz bunlara, 'Millete yanlış yapmayın, biraz dürüst olun.' deyince, beyler hemen rahatsız oluyor. Peki buradan soruyorum: Halkın parasını oy vaadiyle alıp bunları iç etmek tokatçılık değil midir? Bedava ev sözü verip, sonra bir daha hiç oralı olmamak dolandırıcılık değil midir? Meydanlarda bol keseden atıp tutup, sonra bunların arkasında durmamak yalancılık değil midir? Öyle ya, madem yapmayacaktınız milleti niçin umutlandırdınız? Madem çark edecektiniz vatandaşa onca sözü niçin verdiniz? Biz, bunları sizin yüzünüze çarpmayalım mı? Bunları size hatırlatmayalım mı? Bunların peşine milletimiz adına düşmeyelim mi? Kusura bakmayın, biz milletin hak ve hukukunu korumakla mükellefiz. Bu görevimizi de Allah'ın izniyle sonuna kadar yerine getireceğiz."

"Milletin hak ve hukukuna sahip çıkmaktan bizi kimse alıkoyamaz"

Aynı şekilde yargı ve emniyet mensuplarının da vazifelerini yapacaklarını aktaran Erdoğan, buna tehditlerin, hakaretlerin, yargı ve emniyeti hedef göstermelerin engel olmayacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ortada harcanan milyarlar var ama eser yok, hizmet yok, icraat yok. Şimdi bunun hesabı yargımız tarafından sorulmasın mı? Meblağlar büyümüş ama sorunlar küçülmemiş hatta daha da artmış. Kesilen faturaların tutarı büyürken, hizmetin kalitesi değil, suç örgütünün banka hesapları büyümüş, ahtapotun kolları büyümüş, bavulların ebadı büyümüş, bir de döviz dolu baklava kutularının hacmi büyümüş. Yetimin, öksüzün, esnafın, emekçinin, emeklinin parası bir avuç soyguncu tarafından talan edilmiş, gasbedilmiş, birilerine peşkeş çekilmiş. Bu soygun düzenine bizzat kendileri göz yummuş. Şimdi bunlar ortaya dökülünce, CHP'nin başındaki zat 'siyasi operasyon' diyerek belediye soyguncularına sahip çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, skandalları ihbar edenlerin de yine CHP'li olduklarını vurgulayarak, "Rüşveti alan da veren de bunu ihbar eden de kendi partisinden. İhbar gelmiş, yargı ve emniyetimiz de anayasal görevini yerine getirmiş. Ne yapsalardı, yolsuzluğa sizin gibi yol mu verselerdi? Beyefendi hiç alınmasın, hiç gücenmesin, kendi cürümleri için başkalarını da hiç suçlamasın. Kaç kişinin hakkına girdilerse, kamunun kaynaklarını kimlere peşkeş çektilerse hepsinin hesabını mahkemelerde tek tek veriyorlar, verecekler." diye konuştu.

Kendilerinin 86 milyonun emanetini taşıdığını, milletin hak ve hukukuna sahip çıkmaktan kendilerini kimse alıkoyamayacağını dile getiren Erdoğan, CHP'nin başındaki zatın hiç alıkoyamayacağını, bunun takipçisi olacaklarını, her fırsatta yaptıklarını yüzlerine vuracaklarını kaydetti.

"Daha temiz bir Sultanbeyli için geri dönüşüme hız verdik"

Erdoğan, gayelerinin Sultanbeylileri hak ettiği hizmetlerle buluşturmak olduğuna işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Kadın girişimcilerimizin mesleki becerilerini geliştirmelerine büyük önem veriyoruz. Kadınlarımızın kendi ürünlerini doğrudan tüketiciyle buluşturabildiği Kadın El Emeği Pazarı'nı hizmete açtık. Yine mesleki eğitim merkezimiz SULMEK'le cam, seramik, ahşap, yazılım ve dikiş nakış gibi alanlarda kursiyerlerimizi meslek sahibi yapıyoruz. 1200 metrekare alan üzerine kurulu Orhan Gazi Polis Karakolumuzu ilçemize kazandırdık. Yıllık 250 ton üretim kapasitesine sahip kompost tesisimizi hizmete aldık. Atık yağ toplama noktalarıyla, mobil atık toplama alanlarıyla, 300 noktadaki giysi kumbaralarıyla Sıfır Atık Projesi kapsamında daha temiz bir Sultanbeyli için geri dönüşüme hız verdik. Ambulans, su tankeri ve çöp toplama kamyonlarından oluşan yeni araçları filomuza katarak sahadaki hizmetlerimizin hız ve etkinliğini güçlendirdik."

Gençlerin kendilerini en güzel şekilde yetiştirmelerini istediklerine dikkati çeken Erdoğan, Fatih Bilim Sultanbeyli Merkezi'yle robotikten astronomiye, matematikten tasarıma farklı atölyelerle evlatları geleceğin dünyasına hazırladıklarını anlattı.

Erdoğan, etüt sınıflarıyla, kütüphaneleriyle, spor tesisleri ve meslek edindirme kurslarıyla Hasanpaşa Gençlik Merkezi'ni de hizmete sunduklarını vurgulayarak, "26 bin metrekare inşaat alanına sahip Mehmet Akif Spor Kompleksi'yle Sultanbeyli'ye tarihinin en büyük spor yatırımını kazandırıyoruz. Olimpik yüzme havuzu, futbol, basketbol ve voleybol sahaları, kütüphane, kafeterya ve daha birçok sosyal alanıyla kompleksimiz inşallah ulusal ve uluslararası organizasyonlara da ev sahipliği yapacak." değerlendirmesini yaptı.

Temelini attıkları toplam 1 milyarlık yatırımın ilçeye hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Her mahallemize bir spor sahası anlayışıyla Ahmet Yesevi, Abdurrahman Gazi, Hamidiye ve Mecidiye Spor Sahalarımızı Sultanbeyli'deki kardeşlerimizin hizmetine verdik. Gençlere evlilik desteğimizle genç çiftlerimiz Sultanbeyli ilçemizdeki nikah salonlarından ücretsiz yararlanabiliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız gıda ve kıyafetlerini Vefa Dayanışma Merkezimizden temin edebiliyor." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin, ailelerin ve vatandaşların her alanda yanında olmaya bundan sonra da devam edeceklerini dile getirerek, başta Sultanbeyli Belediyesi olmak üzere eserlerde emeği olan herkese teşekkür etti.

Törenden notlar

Projelerin tanıtım filminin izletildiği törene, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş tarafından günün anısına hediye takdim edildi.

İstanbul Müftü Yardımcısı Metin Akbaş'ın duasının ardından Mehmet Akif Spor Kompleksi'ndeki temel atma törenine canlı bağlantı yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamlayarak, arsa alanı 10 bin, inşaat alanı 26 bin metrekare olan, içerisinde olimpik yüzme havuzu, çok amaçlı spor salonu, seminer salonu, gençlik merkezi, kitap kafe, bireysel sporların yapılacağı çoklu salon, kaykay pisti, amfi tiyatronun yer alacağı kompleksin temelini atmak için talimat beklediklerini aktardı.

Bunun üzerine Erdoğan'ın, "Sultanbeyli, hazır mıyız? Siz hazırsanız, biz de hazırız. ya Allah, bismillah." ifadelerini kullanmasının ardından tesisin temeline ilk beton dökülmeye başlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sırada, "Mikser çalıştı ama zihinsel mikser değil bu biliyorsunuz. Beton mikser çalıştı." dedi.

İlçe halkının metro yapılması talebi üzerine Erdoğan, "Şimdi tabii metro metro diyorsunuz. Malum bunlar metro için açılan çukurları gelip kapattılar." ifadelerini kullandı.

Alandaki vatandaşlara "Metroyu yapalım mı?" diye soran Erdoğan, vatandaşların "Yapalım." şeklinde karşılık vermesi üzerine şunları söyledi:

"Ulaştırma Bakanımız bugün Kırşehir'de, inşallah ilk kabine toplantımızda bunu masaya yatıracağız. İnşallah onların kapattığı yerleri biz açacağız, hiç endişe etmeyin. Belediye Başkanlığımızdan bu yana onlar kapattı, biz açtık. Metro yapmak bizim işimiz. Hiç endişe etmeyin. İlk kabine toplantımızda Bakanımıza gerekli talimatı vermek suretiyle inşallah adımı atacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı bakanlar, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri, MKYK üyeleri, İstanbul Valisi Davut Gül ve belediye başkanlarıyla kurdele kesimi yaptı.

Böylece ilçede yapımı tamamlanan projelerin toplu açılışı yapılarak, yeni projelerin temeli atıldı.

(Bitti)