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Cumhurbaşkanı Erdoğan, voleybolda Avrupa şampiyonu VakıfBank'ı kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, voleybolda Avrupa şampiyonu VakıfBank'ı kutladı

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek kupayı kazanan Vakıfbank'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek kupayı kazanan Vakıfbank'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu üst üste ikinci kez kazanan VakıfBank ile şampiyonayı ikinci tamamlayan Eczacıbaşı Dynavit'i canıgönülden tebrik ediyorum. Her iki takımımıza da ülkemize yaşattıkları bu gurur için şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında Türk bayrağı emojisine de yer verdi.

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Vakıflar Bankası Güncel Haberler

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