Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Yeşilay Federasyonu Forumu'nda konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefeti eleştirerek, "Bir tarafta 'Bedava yapacağız' dedikleri suyun fiyatını 10 kat artırırken, bakıyorsunuz diğer tarafta alkollü içki fiyatlarını indirmekten bahsediyorlar. Kendi insanının sağlığını düşünmeyen, dahası çağdaşlığı bilimde, teknolojide, kalkınmada, kültürde değil de kadeh tokuşturmakta gören bu cins mi cins zihniyeti milletimizin vicdan ve ferasetine havale ediyorum." dedi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Yeşilay Federasyonu Forumu'nda konuşan Erdoğan, alkolü sembolleştirme politikasının muhalefet tarafından bugün bile devam ettirildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimiz hizmet bekleyedursun bunların devraldıkları belediyelerdeki ilk icraatlarından biri sosyal tesisleri adeta meyhaneye çevirmek oluyor. Bir tarafta 'Bedava yapacağız' dedikleri suyun fiyatını 10 kat artırırken, bakıyorsunuz diğer tarafta alkollü içki fiyatlarını indirmekten bahsediyorlar. Affedersiniz rakının, viskinin, biranın, şarabın fiyatını dert ettikleri kadar halkımıza astronomik rakamlarla sattıkları suyun fiyatını dert etmiyorlar." dedi.

"Madem ucuzlatacak bir hizmet arıyorsunuz, suyun fiyatını ucuzlatın ya, hadi görelim sizi." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Seçim döneminde 'Allah'ın suyundan para mı alınır.' dediğiniz suyun faturası elektrik faturasını geçti. İnanın bunları gördükçe onlar adına biz hicap duyuyoruz. Kendi insanının sağlığını düşünmeyen, dahası çağdaşlığı bilimde, teknolojide, kalkınmada, kültürde değil de kadeh tokuşturmakta gören bu... ne diyeyim, cins mi cins zihniyeti milletimizin vicdan ve ferasetine havale ediyorum. Bu ülkenin pırıl pırıl gençlerini siyasi emelleri için sokağa döken, polise saldırtan, kendileri de polisimizin üzerine araç süren, otobüs süren şuursuz bir zihniyetten başka bir türlü davranmalarını da açıkçası beklemiyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunlarla oyalanmayacaklarını ifade ederek, "23 yıldır olduğu gibi, ne kimsenin hayat tarzına müdahale edeceğiz ne kimsenin yediğine içtiğine karışacağız ne de içkiyi modernlik simgesi olarak topluma dayatan ideolojik bağnazlıklara teslim olacağız." diye konuştu.

Mücadelede kararlı olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Ocakları söndüren bahis ve kumar illetiyle, yuvaları yıkan alkol musibetiyle, hayatları karartan uyuşturucu belasıyla, zihinleri iğfal eden ekran bağımlılığıyla velhasıl insanımızın sağlığına, toplumsal huzurumuza zarar veren tüm marazlarla, bağımlılığın her çeşidiyle mücadeleye devam edeceğiz. 'Hepimiz için bağımsız gelecek' şiarıyla, bağımlılığın pençesinde kıvranan kardeşlerimize el uzatacağız. Uyuşturucunun, kumarın, alkolün, sigaranın ve bağımlılık yapan her türlü illetin gençlerimizin rengini soldurmasına izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Uluslararası Yeşilay Federasyonu Forumu'nun hayırlara vesile olmasını temenni eden Erdoğan, Türkiye'den ve yurt dışından programa iştirak eden katılımcılara teşekkür etti, Uluslararası Yeşilay Federasyonuna ve ülke yeşilaylarına çalışmalarında başarılar diledi.

Programdan notlar

Programda, katılımcılara, Uluslararası Yeşilay Federasyonu ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından hazırlanan videolar izletildi. 6 kıtayı temsilen 6 ülke yeşilay federasyonu temsilcileri programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamlama konuşmaları yaptı.

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, günün anısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından sahnede katılımcılarla fotoğraf çektirdi.

(Bitti)