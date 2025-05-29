Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformunun kaptanıyla konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz Sakarya Gaz Sahası'na uğurlanan Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu (FPU) Osman Gazi'nin kaptanıyla konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisindeki uğurlama töreninde, platformda görevli kaptanla telefonda görüştü.

Sonrasında tekneyle denize açılarak platformu yakından inceleyen Erdoğan, geminin kaptanıyla telsiz aracılığıyla sohbet etti.

Platform kaptanının, "Cumhurbaşkanım çok teşekkür ederiz, şeref verdiniz, onur verdiniz. Allah razı olsun." demesi üzerine Erdoğan, "Fakat çok ağır gidiyorsunuz, biraz hızlandırın." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri üzerine kaptan, "Derhal hızlanıyoruz, tam yola geçiyoruz." diye konuştu.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yolunuz açık olsun, Sakarya'da bol bol doğal gazlar bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaptanın, "İnşallah Cumhurbaşkanım hayırlısıyla o da olacak. Teşekkür ediyoruz her şey için." demesinin ardından Erdoğan, "İnşallah." dedi.

Görüşmede, platform kaptanı, "Vatanımıza milletimize hayırlı olsun inşallah başkanım." derken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Amin. Sağ olun, var olun." diye konuştu.