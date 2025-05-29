Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformunu Karadeniz'e uğurladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformunu Karadeniz'e uğurladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu (FPU) Osman Gazi'yi Karadeniz Sakarya Gaz Sahası'na uğurladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu (FPU) Osman Gazi'yi Karadeniz Sakarya Gaz Sahası'na uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Gaz Sahası'nda doğal gaz üretimini 2 katına çıkaracak platformu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da katıldığı törenle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden el sallayarak uğurladı.

Mehter ekibinin performans sergilediği törende, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de yer aldı.

İstanbul'un fethinin yıl dönümünde Boğaz'dan geçişini 11 saatte tamamlaması beklenen platformun 1 Haziran'da Filyos Limanı'na yanaşması planlanıyor.

Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan - Güncel
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