Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da yapımı tamamlanan tesis ve projelerin açılış töreninde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Trabzon Havalimanı'nın ihtiyacı karşılamakta zorlandığını biliyorum. Yeni projeyi bitirdik ve inşallah ihalesini bu sene yapıyoruz. Çalışmalara da önümüzdeki yıl başlamayı planlıyoruz. Böylece deniz üzerine üçüncü havalimanımızı Trabzon'a inşa edeceğiz." dedi.

Erdoğan, Hayri Gür Spor Salonu'nda düzenlenen, yapımı tamamlanan tesis ve projelerin açılış töreninde yaptığı konuşmada, dün gece Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde rakibi Bulgaristan'ı 6-1'lik skorla mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Türk milletine futbol resitali yaşatan tüm futbolcuları ve teknik heyeti kutlayan Erdoğan, "Bizim çocuklara bundan sonraki tüm maçlarında başarılar diliyorum. Rabb'im yollarını ve bahtlarını açık etsin." diye konuştu.

"Trabzon'a tarihinin en büyük yatırımlarını yaptık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki gün önce Rize'de yapımı tamamlanan 38 projenin toplu açışlarını yaptıklarını, iki projenin de temellerini attıklarını anımsattı.

Bugün 13 milyar 514 milyon lira değerindeki 130 projenin toplu açılışı vesilesiyle bir arada olduklarını aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başarıyla tamamladığımız bu projelerde emeği geçen bakanlıklarımızı, belediyelerimizi ve kurumlarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Şunu da hemen sözlerimin başında ifade etmek istiyorum. Biz, bu şehri Allah için seviyoruz. O meşhur türküde, 'Trabzon büyükşehir, doyamadım tadına, uzaktan sevmek olmaz, gel yakına yakına' diyor. Evet, bizim de Trabzon aşkımız işte böyle. Trabzon'u 1461 ruhu ile peygamber efendimizin övgüsüne mazhar olan Sultan Fatih'in tutkusuyla seviyoruz.

Milletin birliğine, ümmetin vahdetine, ömrünü adayan Yavuz Sultan Selim'in, Trabzon'un yetiştirdiği o büyük şahsiyetin sevdiği gibi seviyoruz. İlk akıncılardan, şehit yavrumuz Eren Bülbül'e kadar cümle şühedanın aşkıyla, saffetiyle ve izzetiyle seviyoruz. Hamdolsun, bugüne kadar en güzel şekilde diğer 80 vilayetimiz gibi Trabzon'a da aşkla hizmet ettik. Trabzon'a tarihinin en büyük yatırımlarını yaptık, hizmetlerini sunduk. Son 23 yılda güncel rakamlarla Trabzon'a toplam 540 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık."

Trabzon'a yeni havalimanı müjdesi

Erdoğan, bugün ulaştırmadan sağlığa, eğitimden spor ve kültür tesislerine 130 yatırımın açılışını gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Yatırımların hepsini tek tek saymaya kalksa günün yetmeyeceğine dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kanuni Bulvarı'nın 670 metrelik Boztepe Tüneli'ni de kapsayan 2 kilometrelik bölümünü tamamladık. Beşikdüzü-İskenderli-Tonya il yolunu kullanıma aştık. Toplam değeri 7 milyar lirayı aşan her iki projemiz sizlere hayırlı olsun. Trabzon Şehir Hastanesi, Trabzon Üniversitesi ve Yomra kavşağımızı da aynı şekilde hizmete aldık. Hem şehir hastanemize ulaşımı hızlandıracak hem de Akçaabat, Ortahisar ve Yomra'yı birbirine bağlayacak hafif raylı sistem projemizle ilgili çalışmalar Ulaştırma Bakanlığımız ile Trabzon Büyükşehir Belediyemiz koordinesinde sürüyor. Yıl sonuna kadar tüm çalışmaları tamamlamayı ve projemizi 2026 yatırım programına dahil etmeyi hedefliyoruz. Trabzon-Samsun arası ulaşımı 2 saate düşürecek hızlı tren demir yolu projemizle Samsun'dan Artvin'e tüm şehirlerimizi birbirine bağlayacağız.

Bugün şu müjdeyi sizlere vermekten büyük memnuniyet duyuyorum. Trabzon Havalimanı'nın ihtiyacı karşılamakta zorlandığını biliyorum. Yeni projeyi bitirdik ve inşallah ihalesini bu sene yapıyoruz. Çalışmalara da önümüzdeki yıl başlamayı planlıyoruz. Böylece deniz üzerine üçüncü havalimanımızı Trabzon'a inşa edeceğiz. İnşallah bunların açılış sevincini de sizlerle birlikte yaşayacağız."

(Sürecek)