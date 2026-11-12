Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan ile görüştü

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi için Antalya'da bulunan Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan ile görüştü. İletişim Başkanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan paylaşımda "Görüşmede Türkiye-Tanzanya ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Tanzanya arasında karşılıklı ticaret hacminde atılan adımlar neticesinde artış yaşandığını, birçok alanda 'kazan-kazan' anlayışıyla iş birliğini geliştirmek için gayret göstereceğimizi ifade etti" denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi için Antalya'da bulunan Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan ile görüştü.

İletişim Başkanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi için Antalya'da bulunan Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Tanzanya ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Tanzanya arasında karşılıklı ticaret hacminde atılan adımlar neticesinde artış yaşandığını, birçok alanda 'kazan-kazan' anlayışıyla iş birliğini geliştirmek için gayret göstereceğimizi ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Türkiye olarak COP31 Başkanlığımızda Afrika'nın önceliklerine karşılık veren uygulamalar yapmayı hedeflediğimizi belirtti."

Kaynak: ANKA