Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Prens Selman ile Telefon Görüşmesi

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konular üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. Bu görüşme, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesi ve iş birliğinin artırılması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
