Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük'ü tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol 1. Lig play-off final maçında Teksüt Bandırmaspor'u 3-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükselen Solwie Energy Fatih Karagümrük'ü tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol 1. Lig play-off final maçında Teksüt Bandırmaspor'u 3-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükselen Solwie Energy Fatih Karagümrük'ü tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trendyol 1. Lig play-off final mücadelesini kazanarak Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nü canıgönülden tebrik ediyorum. Karagümrüklü tüm kardeşlerimi selamlıyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan - Güncel