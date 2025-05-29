Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük'ü tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük'ü tebrik etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol 1. Lig play-off final maçında Teksüt Bandırmaspor'u 3-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükselen Solwie Energy Fatih Karagümrük'ü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol 1. Lig play-off final maçında Teksüt Bandırmaspor'u 3-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükselen Solwie Energy Fatih Karagümrük'ü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trendyol 1. Lig play-off final mücadelesini kazanarak Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nü canıgönülden tebrik ediyorum. Karagümrüklü tüm kardeşlerimi selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan - Güncel
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