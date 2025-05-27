Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sayıştay Başkanlığına Övgü: Dijital Dönüşümde Yapay Zeka ile Önemli Adımlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sayıştay Başkanlığına Övgü: Dijital Dönüşümde Yapay Zeka ile Önemli Adımlar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayıştay Başkanlığının yapay zeka dahil denetimlerin dijital dönüşümünde önemli çalışmalar yürüttüğünü belirterek, programın test aşamasına gelmesinin takdire değer olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayıştay Başkanlığımız yapay zeka da dahil denetimlerin dijital dönüşümünde önemli bir çaba sarf ediyor. Programının test aşamasına gelmesi takdire şayandır"

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel
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