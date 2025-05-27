Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sayıştay Başkanlığına Övgü: Dijital Dönüşümde Yapay Zeka ile Önemli Adımlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayıştay Başkanlığının yapay zeka dahil denetimlerin dijital dönüşümünde önemli çalışmalar yürüttüğünü belirterek, programın test aşamasına gelmesinin takdire değer olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayıştay Başkanlığımız yapay zeka da dahil denetimlerin dijital dönüşümünde önemli bir çaba sarf ediyor. Programının test aşamasına gelmesi takdire şayandır"
Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel