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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orban'a TOGG hediye etti

19 Aralık 2023 10:29 Güncelleme: 10:30 Abone Ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı öncesinde Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Karmelita Manastırı'nda yaptığı görüşmenin ardından Orban'a TOGG hediye etti.