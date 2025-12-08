Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile belirledikleri 6 milyar dolar ticaret hacmi hedeflerine ulaşmak üzere olduklarını belirterek, "Aramızdaki güçlü ticaret potansiyeli dikkate alınarak hacim hedefimizi 10 milyar dolar olarak güncellemeyi görüştük. Mevcut ekonomi ve ticaret mekanizmalarının en verimli şekilde işletilmesinde mutabık kaldık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ı kabulü sonrası Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen ortak basın toplantısında, Türkiye ile Macaristan arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 7'nci toplantısı vesilesiyle Viktor Orban'ı ve heyetini İstanbul'da misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Viktor Orban'ın Aralık 2013'te Türkiye'yi ziyareti sırasında tesisine karar verilen konseyin aradan geçen süre zarfında münasebetlerin gelişmesine önemli katkıları olduğunu dile getiren Erdoğan, 2 yıl önce Budapeşte'de düzenlenen 6'ncı konsey toplantısında ilişkilerin geliştirilerek stratejik ortaklık düzeyine çıkarıldığını anımsattı.

Erdoğan, son yıllarda Orban ile gerek ikili ziyaretler gerek Türk dünyası teşkilatı ve diğer uluslararası platformlarda birçok görüşmeleri olduğunu ifade ederek, "Geçtiğimiz nisan ayında 4'üncü Antalya Diplomasi Forumu'nda ve akabinde Macaristan'ın ev sahipliğinde Budapeşte'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi marjında Sayın Orban'la bir araya gelmiştim. Dostluk anlaşmasının 100'üncü yıl dönümü münasebetiyle ilan ettiğimiz kültür yılı kapanış etkinliğini de geçen yıl aralık ayında Cumhurbaşkanı Sayın Sulyok ve Sayın Orban'la birlikte yapmıştık." diye konuştu.

Bugünkü görüşmelerde ikili ilişkileri gözden geçirmekle kalmayıp enerji, ulaştırma, ticaret, savunma ve kültür gibi alanlarda işbirliğini daha da geliştirme iradesini teyit ettiklerine dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Havacılıktan güvenliğe, teknolojiden kültür ve eğitime münasebetlerimizin ahdi zemini güçlendirecek muhtelif belgelerin imzasını gerçekleştirdik. Dışişleri ve Savunma Bakanlarımız ile istihbarat ve savunma sanayi başkanlarımız evvelce tesisinde mutabık kaldığımız ortak istişare mekanizmasının ilk toplantısını yaptılar. Bugün ayrıca ikili ve küresel meselelerin çok daha kurumsal bir şekilde ele alınmasına imkan verecek ortak planlama grubunun Dışişleri Bakanlarımızın başkanlığında kurulmasını kararlaştırdık."

"Savunma sanayi işbirliğimizi daha da ileri seviyelere taşıyacak ortak üretimi öngören projeleri değerlendiriyoruz"

Erdoğan, her iki mekanizmayı ilişkilerinin ulaştığı seviyeyi göstermesi bakımından anlamlı bulduğunu, bu istişare formatlarının işbirliğinin güçlendirilmesine ilave katkılarda bulunacağına inandığını dile getirdi.

Siyasi ilişkilerde erişilen bu müstesna düzeyin ekonomi alanına yansımalarını da gördüklerini aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:

"Sayın Orban'la belirlediğimiz 6 milyar dolar ticaret hacmi hedefimize ulaşmak üzereyiz. Aramızdaki güçlü ticaret potansiyeli dikkate alınarak hacim hedefimizi 10 milyar dolar olarak güncellemeyi görüştük. Mevcut ekonomi ve ticaret mekanizmalarının en verimli şekilde işletilmesinde mutabık kaldık. Pek tabii savunma sanayi alanında somut projeler üzerinden ilerlettiğimiz ortaklıklarımızın ticaret ve yatırımlara müspet etkilerini de görüyoruz. Avrupa'da değişen güvenlik koşulları dikkate alındığında savunma sanayi işbirliğimizi daha da ileri seviyelere taşıyacak ortak üretimi de öngören projeleri değerlendiriyoruz."

Erdoğan, stratejik önemde gördükleri enerji ve ulaştırmanın da aralarında öne çıkan konulardan olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye-Macaristan Bilim ve İnovasyon Yılı olarak ilan ettiğimiz 2025 senesi boyunca araştırma geliştirmeden dijitalleşmeye, yapay zekadan girişimciliğe kadar 28 ortak eylemi hayata geçirdik. Belirlenen müşterek projelere kaynak aktardık. Bugünkü görüşmelerimizde Orta Doğu ve Ukrayna'daki gelişmeler dahil olmak üzere güncel, bölgesel ve küresel meseleleri de ele aldık. Bu noktada Macaristan'ın Türk dünyası teşkilatımızın çalışmalarına yaptığı katkılardan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen mayıs ayında Macaristan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen gayriresmi zirvenin, Avrupa Birliği sınırları dahilinde yapılan ilk Türk dünyası zirvesi olması nedeniyle tarihi bir toplantı olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Stratejik hedefimiz olan Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecinde Macaristan'ın yapıcı katkılarını ve güçlü desteğini sürdüreceğine eminiz. Ukrayna konusunda Türkiye olarak savaşın en başından bu yana taraflar arasında adil ve kalıcı barışın tesisi için diplomasinin tüm imkanlarını seferber ediyoruz. Bu çerçevedeki gayretlerimiz tüm dünya kamuoyunun malumudur. Bundan sonra da savaşın kazananı, adil bir barışın kaybedeni olmaz şiarıyla elden gelen gayreti göstereceğiz. Konsey toplantımızın, ilişkilerimizin ve halklarımız arasındaki köklü dostluk bağlarının daha da güçlendirilmesine katkıda bulunacağına samimiyetle inanıyorum."

Erdoğan, konuşmasını dost ve Macar halkına selamlarını göndererek tamamladı.