Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hangi makamda olursak olalım, hiçbir ayrım yapmadan Türkiye için aşkla koşacağımızın sözünü vermiştik. Allah'a hamdolsun 23 yıldır milletimize olan ahdimize sadık kalıyoruz. 23 yıldır 86 milyonun her bir ferdine hizmetkarlık ediyoruz." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

İslam aleminin Leyle-i Berat'ını tebrik eden Erdoğan, huzur ve afiyet içerisinde 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e erişilmesi temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsanlarımızın manevi duygularının ziyadeleştiği, gönüllerimizin iyiliklere ve güzelliklere yöneldiği bu mübarek gün ve gecelerin bizi birbirimize daha sıkı bağlamasını, kardeşliğimizi daha da pekiştirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bugün 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ikinci yarı yılının "Bayrak Sevgisi" temalı dersle başladığını belirten Erdoğan, yeni dönemin hem öğrenciler hem eğitim camiası hem de aileler için hayırlara vesile olmasını diledi.

Göreve geldiklerinde, Türkiye'yi her alanda kalkındıracaklarını, yurdu daha emniyetli, huzurlu, müreffeh ve bayındır hale getireceklerini, Türkiye'nin itibarını uluslararası alanda artıracaklarını ifade ettiklerini anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hangi makamda olursak olalım, hiçbir ayrım yapmadan Türkiye için aşkla koşacağımızın sözünü vermiştik. Allah'a hamdolsun 23 yıldır milletimize olan ahdimize sadık kalıyoruz. 23 yıldır 86 milyonun her bir ferdine hizmetkarlık ediyoruz. 23 yıldır aşkla koşuyor, 'Aşkınan koşan yorulmaz' diyoruz. Ana muhalefet partisi gibi 'Atam izindeyiz' deyip, yılın tamamında izin yapanlardan, maaşını alamayan emekçi kardeşlerimiz eylemdeyken, tropik adalarda keyif çatanlardan değiliz. İlk günkü heyecanımızla Türkiye'yi bir baştan diğer başa ihya etmenin, millete hizmet meşalesini daha da yükseltmenin samimi gayreti içindeyiz."

"Eser siyasetimizi hız kesmeden sürdürdük"

Erdoğan, son Kabine toplantısından bu yana millete ve memlekete hizmet yolunda çalışmaları büyük bir coşkuyla devam ettirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Dış politikada Suriye ve İran bağlamında kritik gelişmeleri yakından takip ederken, içeride de eser siyasetimizi hız kesmeden sürdürdük. Bugünkü toplantımızda alınan kararlara geçmeden evvel bu çalışmaları sizlerle ve milletimizle kısaca paylaşmak istiyorum. 20 Ocak'ta Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ile Yaşayan İnsan Hazineleri Ödüllerini sahiplerine tevdi ettik. Ortaya koydukları seçkin eserlerle kültür ve sanat mirasımızı yarınlara taşıyan ödül sahibi 10 usta ismi ve üç kuruluşumuzu bir kez daha şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. 22 Ocak'ta Türkiye Girişimci İş İnsanları Konfederasyonu'nun (TÜGİK) 7. Olağanüstü Genel Kurulu'na iştirak ederek iş dünyamızla bir araya geldik. Bünyesindeki 6 federasyon, 60 dernek ve 500 farklı sektördeki 10 bine yakın üyesiyle TÜGİK ekonomimize çok önemli katkılar yapıyor. Bu katkılar için kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum."

"Aydın'a hizmette engel tanımayacağımızın müjdesini veriyorum"

Erdoğan, 24 Ocak'ta toplu açılışlar, yeni konutların anahtar teslim ve kura çekimi törenleri için Aydın'ı ziyaret ettiklerini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Aydınlı kardeşlerimizle kucaklaştık. 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Aydınımızın merkez ve ilçelerinde inşa edeceğimiz toplam 6 bin 973 konutun kuralarını çektik. Efeler şehrinin farklı mahallelerinde yapımı tamamlanan 1467 konut ve iş yerini Aydınlı vatandaşlarımıza teslim ettik. Ege'nin incisine çok ama çok yakışan Aydın Şehir Hastanemizin de kurdelesini kesmek suretiyle Aydınlı vatandaşlarımızın hizmetine verdik. Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak da faaliyet gösterecek 1300 yataklı hastanemizin içerisinde tam 365 poliklinik ve 34 ameliyathane var. Eğitim kurumlarından spor tesislerine, 176 kilometrelik sinyalizasyon projesinden hükümet konaklarına, yeni köprülerden yangın, havuz ve göletlerine, onlarca yatırımı Aydınlı kardeşlerimizin kullanımına sunduk. Ziyaretimizde Aydın Büyükşehir Belediyemizin projelerini de hizmete aldık. Açılışlarını yaptığımız yatırımların Aydın halkı için hayırlı uğurlu olmasını diliyor, tüm bakanlıklarımızı, tüm kurumlarımızı, özellikle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığımızı tebrik ediyor, inşallah bundan sonra da Aydın'a hizmette engel tanımayacağımızın müjdesini buradan vermek istiyorum."

"Afrika kıtasıyla ilişkilerimiz her alanda güçleniyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Ocak'ta ise dünyanın dört bir yanında üstlendikleri projelerle başarıdan başarıya koşan yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörünün temsilcilerine ödüllerini tevcih ettiklerini hatırlatarak, "Dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhitlik firması listesinde 45 Türk firması ile ikinci sırada bulunuyoruz. Küresel ekonomideki olumsuzluklara karşın uluslararası projelerden 20,8 milyar dolar gelir elde eden bu firmalarımızın 8'i ilk 100, 2'si ise ilk 50 arasında yer alıyor. Yüzde 90'ı iktidarlarımız döneminde olmak üzere bugüne kadar 138 farklı ülkede yürütülen 12 bin 816 projeyle 557 milyar doları aşkın iş alan firmalarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Aynı gün Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu ve heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladıklarını anımsatan Erdoğan, şunları ifade etti:

"21. yüzyılın yükselen yıldızı olan Afrika kıtasıyla ilişkilerimiz hamdolsun her alanda güçleniyor. Kıtadaki büyükelçilik sayımızı 44'e çıkardık. Hedefimiz ise 50. Ankara'da 38 Afrika ülkesinin büyükelçiliği faaliyet gösteriyor. Türk yükleniciler Afrika'da toplam değeri 100 milyar doları bulan 2 binden fazla projeyi üstlenmiş durumda. Kıta genelindeki yatırımlarımızın piyasa değeri 15 milyar doları aştı. 2025 yılında kıtayla dış ticaret hacmimiz yüzde 10 artışla 35 milyar dolara yaklaştı. Türk üniversitelerinde kıtanın farklı köşelerinden on binlerce öğrenci eğitim alıyor. Türkiye mezunları, Afrika'nın birçok ülkesinde siyasetten iş dünyasına, akademiden sivil topluma her alanda aktif görevler üstleniyor. Karşılıklı saygı, eşit ortaklık ve kazan kazan temelinde kıtanın tamamıyla olduğu gibi Nijerya'yla da ilişkilerimizi inşallah geliştireceğiz."

(Sürecek)