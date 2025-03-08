Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 Mart'ta imzaladı: Kadının güçlenmesi genelgesi yürürlüğe girdi

Kadınların, eğitim, bilim, sağlık, siyaset, ekonomi ve çalışma hayatı başta olmak üzere her alanda yer alarak hak, fırsat ve imkanlardan tam ve eşit olarak faydalanmaları ile her düzeyde etkin bir şekilde temsillerinin artırılması amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de Kadınların Güçlenmesi genelgesi yayımlandı.

Genelgenin yürürlük tarihi ise 8 Mart olarak kayıtlara geçti.

"KADININ GÜÇLENMESİ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI YÜRÜRLÜĞE KONULMUŞTUR"

Genelgede şu ifadelere ye verildi: "Ülkemizde kadınların, eğitim, bilim, sağlık, siyaset, ekonomi ve çalışma hayatı başta olmak üzere her alanda yer alarak hak, firsat ve imkanlardan tam ve eşit olarak faydalanmaları ile her düzeyde etkin bir şekilde temsillerinin artırılması amacıyla önemli politikalar hayata geçirilmektedir. Bu itibarla Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2024-2028) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (Bakanlık) koordinasyonunda hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur. Bu politikaların merkezi ve yerel düzeyde, bütüncül bir bakış açısıyla, etkin ve koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlamak önemlidir.

"KADININ GÜÇLENMESİ KOORDİNASYON KURULU TEŞKİL ETTİRİLMİŞTİR"

Kadınlara yönelik sunulan hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesine yönelik tüm çalışmaları izlemek, değerlendirmek, koordinasyon ve işbirliğini sağlamak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı başkanlığında; Adalet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman ile Ticaret Bakanlıklarının ilgili bakan yardımcıları; Strateji ve Bütçe Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Yükseköğretim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulunun karar vermeye yetkili üst düzey temsilcileri ile Kadının Statüsü Genel Müdürünün katılımıyla "Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu" (Kurul) teşkil ettirilmiştir.

"KADININ GÜÇLENMESİ İL KOORDİNASYON KURULLARI OLUŞTURULACAK"

Kadın erkek eşitliğine duyarlı analiz ve bütçeleme gibi araçlar vasıtasıyla kamu politikalarının kadın erkek eşitliğine duyarlı hale getirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirecektir.

Kadının güçlenmesine ilişkin çalışmaların yerel düzeyde etkin şekilde yürütülmesi ve takibi amacıyla, tüm illerde Vali başkanlığında; Aile ve Sosyal Hizmetler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Milli Eğitim, Sağlık, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman, Ticaret, Sosyal Güvenlik, Çalışma ve İş Kurumu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı İl Müdürleri ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler 11 Kurulunun karar vermeye yetkili üst düzey temsilcisi ile Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofisleri Koordinatörlerinin katılımıyla Kadının Güçlenmesi İl Koordinasyon Kurulları (İl Kurulları) oluşturulacaktır."