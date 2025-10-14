Erdoğan ve Kavelashvili Maçı İzledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelashvili ile birlikte Kocaeli Stadyumu’nda oynanan Türkiye-Gürcistan maçını takip ediyor.
İki lider, karşılaşmayı protokol tribününden yan yana izlerken zaman zaman maça ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.
