Erdoğan ve Kavelashvili Maçı İzledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelashvili ile birlikte Kocaeli Stadyumu’nda oynanan Türkiye-Gürcistan maçını takip ediyor.

İki lider, karşılaşmayı protokol tribününden yan yana izlerken zaman zaman maça ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
