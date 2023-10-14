CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: GERGİNLİĞİN ARTARAK BÖLGEYE YAYILMASI İHTİMALİNDEN ENDİŞELİYİZ-1

İSTANBUL Kongre Merkezi'nde Türkiye- Afrika 4. İş ve Ekonomi Forumu Kapanış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gazze'de yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Gerginliğin artarak bölgeye yayılması ihtimalinden endişeliyiz. Camilerin hastanelerin ve sivil yerleşim yerlerin bombalanması gibi saldırıları kabul etmediğimizi ve etmeyeceğimizi açıkça söylüyorum. 360 kilometrekareye sıkışmış 2 milyon insanın elektriğini suyunu gıdasını kesmek en temel insan haklarının ihlalidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "İsrail ile Filistin arasında meydana gelen hadiseler hepimizi derinden sarstı. Gerginliğin artarak bölgeye yayılması ihtimalinden endişeliyiz. Camilerin hastanelerin ve sivil yerleşim yerlerin bombalanması gibi saldırıları kabul etmediğimizi ve etmeyeceğimizi açıkça söylüyorum. 360 kilometrekareye sıkışmış 2 milyon insanın elektriğini suyunu gıdasını kesmek en temel insan haklarının ihlalidir. Amerika İngiltere uçak gemisi göndermeyi konuşuyoruz. Şu anda Gazze'de yer ile yeksan edilen kadın çocuk anne ne var ne yok hepsi yok ediliyor. Bundan kimse dertlenmiyor ama biz dertliyiz."

"GAZZE ŞU AN İTİBARIYLA MAZLUMDUR, MAĞDURDUR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "İnsani yardım uçağımızı bu sabah gönderdik. İlk yardım malzemesi taşıyan uçak bugün saat 12 itibarıyla havaalanına indi. AFAD Başkanımız yeni yardım malzemelerinin bölgeye sevkiyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Aynı şekilde Katar, Suudi Arabistan bunu yaparken ABD, İngiltere uçak gemisi göndermeyi konuşuyor. İnsan hakları beyannamesinde acaba bunlar var mı? Biz dertleniyoruz. Eğer insan hakları evrensel beyannamesine zerre kadar saygınız varsa acaba buraya ne gibi bir yardımda bulunabiliriz bunu konuşmaları lazım. Gazze'ye insani yardımlarımızı ulaştırmaya devam edeceğiz. Tüm tarafları aklı selime davet ederek, kalıcı barışı görüşmeye davet ediyoruz. Gerek bakanım, gerekse MİT başkanım temaslarımızı yoğun bir şekilde sürüyor. Özellikle bir konuyu ifade etmem lazım Gazze şu an itibarıyla mazlumdur, mağdurdur. Ama İsrail'in böyle bir mazlum durumu söz konusu değil" dedi.