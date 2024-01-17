Cumhurbaşkanı Erdoğan, DSP Genel Başkanı Aksakal ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile Cumhurbaşkanlığı'nda bugün bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile Cumhurbaşkanlığı'nda görüştü. Erdoğan Dijital Medya isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'ı kabul etti" denildi.