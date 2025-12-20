Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deniz Platformlarının Hizmete Giriş Töreni'nde konuştu

Tuğçe SEZER ODABAŞI-Hadican EROL/ İSTANBUL, -DENİZ Platformlarının Hizmete Giriş, Bayrak Çekme ve İlk Sac Kesim Töreni'nde konuşan cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün çok özel bir program münasebetiyle, dünyanın göz bebeği İstanbul'da, İstanbul Tersane Komutanlığımızda sizlerle bir aradayız. Deniz platformlarımızın hizmete giriş, bayrak çekme ve ilk sac kesme töreni vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan memnuniyet duyuyorum. Törenimizi Pakistan'dan teşrif eden kıymetli misafirlerimize, 'ikinci eviniz olan Türkiye'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz' diyorum. Mavi Vatan'ın dört bir yanında büyük bir fedakarlıkla görev yapan Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın tüm mensuplarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Türkiye için çalışan, Mavi Vatan'ın muhafazası ve gerektiğinde müdafaası için gecesini gündüzüyle birleştiren herkesten Cenab-ı Allah razı olsun. Yine bu vesileyle, asırlardır nazlı hilalin özgürce dalgalanması için toprağa düşen şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Türk tersaneciliği ve donanması açısından bir gurur anına, hem de çok büyük bir başarı anına hep beraber şahitlik ediyoruz. Öncelikle bizlere bu gururu yaşatan İstanbul Tersane Komutanlığı'nın işçisinden mühendisine tüm mensuplarını canı gönülden tebrik ediyor, kendilerine şahsım ve milletim adına teşekkürler sunuyorum. Ülkemiz tersanelerine güvenmekte ne kadar haklı olduğumuzu bugün bir kez daha görüyoruz. Malumunuz, Pakistan Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyacını karşılamak üzere ülkemizle 2018 tarihinde 4 adet MILGEM inşa sözleşmesi imzalanmıştı. Projenin ilk gemisi PNS Babur, 24 Mayıs 2024 tarihinde Pakistan'a teslim edilmişti. Bugün de her türlü test ve tecrübe faaliyetlerini başarıyla tamamlayan PNS Khaibar'ın teslimini yapıyoruz. 3'üncü ve 4'üncü gemilerin Karaçi Tersanesi'nde inşası sürüyor. 3. gemi PNS Badr'ın Haziran 2026 sonunda, 4'üncü gemi PNS Tariq'in ise 2027 yılının ilk çeyreğinde teslimi planlanıyor. En son teknolojiyle donatılmış gemilerin kardeş Pakistan donanmasına şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Köklü ortak tarihimizin derinliklerine uzanan, asırlar boyunca sınanarak bugünlere gelen Türkiye-Pakistan dostluğu, Allah'ın izniyle kıyamete kadar devam edecek, serpilecek ve güçlenecektir" diye konuştu.