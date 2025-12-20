Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deniz Platformlarının Hizmete Giriş Töreni'nde konuştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tuğçe SEZER ODABAŞI-Hadican EROL/ İSTANBUL, -DENİZ Platformlarının Hizmete Giriş, Bayrak Çekme ve İlk Sac Kesim Töreni'nde konuşan cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün çok özel bir program münasebetiyle, dünyanın göz bebeği İstanbul'da, İstanbul Tersane Komutanlığımızda sizlerle bir aradayız.

Tuğçe SEZER ODABAŞI-Hadican EROL/ İSTANBUL, -DENİZ Platformlarının Hizmete Giriş, Bayrak Çekme ve İlk Sac Kesim Töreni'nde konuşan cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün çok özel bir program münasebetiyle, dünyanın göz bebeği İstanbul'da, İstanbul Tersane Komutanlığımızda sizlerle bir aradayız. Deniz platformlarımızın hizmete giriş, bayrak çekme ve ilk sac kesme töreni vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan memnuniyet duyuyorum. Törenimizi Pakistan'dan teşrif eden kıymetli misafirlerimize, 'ikinci eviniz olan Türkiye'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz' diyorum. Mavi Vatan'ın dört bir yanında büyük bir fedakarlıkla görev yapan Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın tüm mensuplarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Türkiye için çalışan, Mavi Vatan'ın muhafazası ve gerektiğinde müdafaası için gecesini gündüzüyle birleştiren herkesten Cenab-ı Allah razı olsun. Yine bu vesileyle, asırlardır nazlı hilalin özgürce dalgalanması için toprağa düşen şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Türk tersaneciliği ve donanması açısından bir gurur anına, hem de çok büyük bir başarı anına hep beraber şahitlik ediyoruz. Öncelikle bizlere bu gururu yaşatan İstanbul Tersane Komutanlığı'nın işçisinden mühendisine tüm mensuplarını canı gönülden tebrik ediyor, kendilerine şahsım ve milletim adına teşekkürler sunuyorum. Ülkemiz tersanelerine güvenmekte ne kadar haklı olduğumuzu bugün bir kez daha görüyoruz. Malumunuz, Pakistan Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyacını karşılamak üzere ülkemizle 2018 tarihinde 4 adet MILGEM inşa sözleşmesi imzalanmıştı. Projenin ilk gemisi PNS Babur, 24 Mayıs 2024 tarihinde Pakistan'a teslim edilmişti. Bugün de her türlü test ve tecrübe faaliyetlerini başarıyla tamamlayan PNS Khaibar'ın teslimini yapıyoruz. 3'üncü ve 4'üncü gemilerin Karaçi Tersanesi'nde inşası sürüyor. 3. gemi PNS Badr'ın Haziran 2026 sonunda, 4'üncü gemi PNS Tariq'in ise 2027 yılının ilk çeyreğinde teslimi planlanıyor. En son teknolojiyle donatılmış gemilerin kardeş Pakistan donanmasına şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Köklü ortak tarihimizin derinliklerine uzanan, asırlar boyunca sınanarak bugünlere gelen Türkiye-Pakistan dostluğu, Allah'ın izniyle kıyamete kadar devam edecek, serpilecek ve güçlenecektir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
2.5 saat ifade verdi! İşte Sadettin Saran'a yönelik suçlamalar

2.5 saat ifade verdi! İşte Sadettin Saran'a yönelik suçlamalar
Kocasının marketten aldıklarını görünce çemkiren kadına büyük tepki var

Kocasının aldıklarını görünce çemkiren kadına büyük tepki var
Boğaz'a böyle açıldı, düştüğü not hayli manidar: Peçeliyiz diye...

Boğaz'a böyle açıldı, düştüğü not hayli manidar: Peçeliyiz diye...
İrem Derici'den peş peşe itiraflar! Ev aldı, düğün tarihini açıkladı

İrem Derici'den peş peşe itiraflar! Ev aldı, düğün tarihini açıkladı
Nereden nereye! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Süper Amatör Lig'e transfer oldu

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Süper Amatör Lig'e transfer oldu
'Dilek' artık bambaşka biri! Taytıyla asansörde poz verince herkes aynı yorumu yaptı

'Dilek' artık bambaşka biri! Taytıyla asansörde poz verdi
Hande Sarıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü: İki cihanda elim yakanda Akif, anlatacaksın!

Hande Sarıoğlu ateş püskürdü: İki cihanda elim yakanda Akif!
5 yıldır evden çıkamıyor! Kilosu öyle bir arttı ki hayatı zindan oldu

5 yıldır evden çıkamıyor! Kilosu öyle bir arttı ki hayatı zindan oldu
Türk vatandaşlarının da akın ettiği bölge artık ücretli

Türk vatandaşlarının da akın ettiği bölge artık ücretli
Sadettin Saran sonrası uyuşturucu operasyonunda yeni iddia: Büyük ve önemli bir isim daha var

Sadettin Saran sonrasını işaret etti: Büyük bir isim daha var
'Taşacak Bu Deniz'e Öykü Gürman mı katılıyor? Ünlü isimden açıklama geldi

'Taşacak Bu Deniz'e Öykü Gürman mı katılıyor? Açıklama geldi
12 dakikalık VAR incelemesi ülkeyi karıştırdı: Maçlar başlamadan mı sonuçlanıyor?

Ülkeyi karıştıran VAR incelemesi
ABD Suriye'de askeri operasyon başlattı

ABD'den sınır komşumuzda askeri operasyon! Çok sayıda hedef vuruldu
title