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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Köfteci Yusuf yorumu: Kendilerini savunma hakları var, denetimlerimiz devam edecek

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Yapılan denetimlerde iki şubesinde domuz eti saptanan Köfteci Yusuf'la ilgili bir değerlendirme de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Denetim raporunun yargı süreci kesinleştikten sonra yayımlandığını ifade eden Erdoğan, "Bakanlığımızın yapmış olduğu idari işlemler de yargısal denetim altındadır. Herkesin de kendini savunma hakkı bulunuyor" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde paylaşılan sakıncalı ürünler listesinde Köfteci Yusuf'un ürünlerinde domuz eti yer alması Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Türkiye'nin birçok ilinde şubesi olan Köfteci Yusuf ise olayı yalanlamıştı. Yaşananları 'kumpas' olarak niteleyen firma, "Bu işin sonuna kadar gidilerek aydınlatılmasını" talep etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Köfteci Yusuf'la ilgili olarak sessizliğini bozdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Köfteci Yusuf yorumu: Kendilerini savunma hakları var, denetimlerimiz devam edecek

Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretleri sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan'a Köfteci Yusuf'la ilgili "Bir köfteci zinciri var. Önce 'Kollanıyor' denildi, sonra ifşa edildi. Şimdi de 'Haksızlık yapılıyor' filan deniyor. Tam bir tartışmanın göbeğinde o köfteci zinciri. O tartışmaları da izliyor musunuz? Ne düşünüyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

"KENDİNİ SAVUNMA HAKKI BULUNUYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu soruya "Gıda konusunda denetimlerin süreceğini vurgulayan Erdoğan: Türkiye'de 724 bin gıda işletmesi var. Bunlar üretenler, satanlar, dağıtanlar. Bunlar her yıl Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından mutlaka bir kez denetlenir. Bu yıl denetimlerin sayısı 1 milyona yaklaştı. Tarım ve Orman Bakanlığımız bir sıkıntı tespit edildiği anda bunları elektronik olarak anlık takip edilebilecek bir hale getirdi. Sözünü ettiğiniz köftecideki denetimde Ankara'da iki şubede uygunsuz gıda tespiti yapılıyor. Savcılığa suç duyurusunda bulunuluyor. İtiraz süreçleri oluyor. Mahkeme Tarım Bakanlığımızın kararını önce iptal ediyor, Bakanlık tarafından bu karara itiraz edildiğinde bu kez itirazlar kabul ediliyor. Yargı süreci tamamlandığında ve kesinleştiğinde de bu denetim raporu yayımlanıyor. Bakanlığımızın yapmış olduğu idari işlemler de yargısal denetim altındadır. Herkesin de kendini savunma hakkı bulunuyor. Netice itibarıyla mahkeme nihai kararı veriyor, Bakanlık da denetimin sonucunu yayımlıyor. Bu denetimlerimiz devam edecek, devam ediyor. Sonuç itibarıyla gıda konusu hakikaten ciddiye alınması gereken bir husus" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Köfteci Yusuf yorumu: Kendilerini savunma hakları var, denetimlerimiz devam edecek
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel

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Yorumlar (18)

muratemre yılmaz:

Hayırdır.?Niye ters düştünüz?Kesin bir para yada menfaat olayı var işin içinde..

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Yasemin Kırlangıç:

Adamı soymaya kalkın sonrada domuz eti deyin yazık

43
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yanıtYanıtla
Mutlu Can:

Kesin Akp ye yakın biri

9
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yanıtYanıtla
Turhan Salduz:

Devletimizin resmi kurum raporlarına inanmak gerekiyor yoksa işin içinden çikamayız

13
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yanıtYanıtla
Muharrem Yildirim:

Yargının hangi kararı doğru ki Vatandaş tamamen sahipsiz bu ülkede artık

21
7
yanıtYanıtla
İlyas Özel:

Sunni gündem bunlar bence arka planda önemli şeyler oluyor...

19
7
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Hasan Turk:

Halk yerli milli firmayi yedirmicek zaten elimizde tek o kaldi.israil rahatsiz burger mc donalts buyuk kayip yasadi kumpasin farkindayiz domuz eti yeriz sana yusufu yedirmeyiz git israile soyle halk ustasina sahip cikiyor de.

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levent yilmaz:

parasına para katacaklar diye vatandaş olsun o zaman en ağır ceza verilsin bence

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sade vatandaş:

yüzlerce şubesi binlerce çalışanı olan yusuf birileri ? tarafından tezgaha geldi yargısız infaz yapılıyor

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Serdar Ertüzün:

komplocusunuz alayiniz 8 bin isciye üzülüyorum

3
0
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