Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Chp Genel Başkanı Yaptığı Boykot Çağrılarıyla, İsim Vererek Yerli ve Milli Markaları Tehdit Ediyor"

(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin boykot kararına ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yabancı medyaya verdiği demeçlere tepki göstererek, "CHP Genel Başkanı yaptığı sorumsuz boykot çağrılarıyla, isim vererek yerli ve milli markaları tehdit ediyor, Cumhuriyeti kurmakla övünen bir partinin genel başkanı çıkıyor resmen siyasi mandacılık talep ediyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli İrade Platformunca Bakırköy'de düzenlenen Milli İrade İftarı'nda konuştu.

Erdoğan, Türkiye'nin ne zaman kendisine biçilen konuma itiraz etse kökü dışarıda bazı kirli odaklar tarafından hedefe konulduğunu, Türkiye ne zaman ezber bozan adımlar atma cesareti gösterse birilerinin hemen düğmeye bastığını, ülkenin dikkatini dağıttığını söyledi.

Cumhuriyet tarihinde buna defalarca şahit olduklarını, sokak olaylarıyla, sağ sol, alevi sünni provokasyonlarıyla, terör örgütlerinin hain ve kalleş saldırılarıyla bunu yaşadıklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Gezideki sokak terörüyle, 15 Temmuz ihanetiyle bunu yaşadık ve gördük. Bizi kendi içimize hapsetmek, kendi iş meselelerimizle meşgul etmek için her yolu denediler. Her yolu hala deniyorlar. Bir başka gerçek ise şudur. Sivil siyaseti, demokrasiyi ve Türkiye'nin kazanımlarını hedef alan bu saldırılarda silah olarak hep belli kavramlar, belli cümleler kullanılmıştır. Hatırlayınız. 'Cumhuriyet tehdit altında' dediler. 'Laiklik elden gidiyor' dediler. 'Sivil darbe' dediler. 'Hayat tarzımıza müdahale ediliyor' dediler. 'Türkiye batıdan uzaklaşıyor' dediler. Daha burada saymaya kalksak sabahı bulacağımız bir sürü akıl, ahlak ve insan dışı iddiaları dillendirerek hedeflerine ulaşmaya çalıştılar. Üzülerek söylüyorum, çoğu zaman başarılı da oldular. Gerçekten çok ağır bedeller ödedik.

"Tahrik siyaseti hedefine ulaşamadı"

İstanbul merkezli yolsuzluk ve terör soruşturması sonrasında yaşanan olayları bu fotoğraftan bağımsız değerlendiremeyiz. CHP Genel Başkanı'nın yaptığı sorumsuz boykot çağrılarıyla, isim vererek yerli ve milli markaları tehdit etmesini yine bundan ayrı göremeyiz. İşte sizler de takip ettiniz. Bir haftadır yolsuzluğu örtmek, hırsızlığı gizlemek, soygunu perdelemek, sahtekarlığı savunmak adına her şeyi yaptılar. Marjinal sol örgütleri öne sürmekten, gençlerin arkasına saklanmaya, ecdat mirası camilerimize terbiyesizlik yapmaktan, güvenlik güçlerimize hakaret edilmesine kadar her türlü kepazelik sergilendi. Hak arama bahanesiyle, demokrasiyle, hukukla, meşru hak arama yollarıyla asla alakası olmayan çok tehlikeli bir provokasyona giriştiler. Ancak polisimizin soğukkanlı ve kararlı tutumu, milletimizin sağduyulu tavrı, zorbalığa maruz kalmalarına rağmen vakarını koruyan gençlerimizin sakin duruşu sayesinde tahrik siyaseti hedefine ulaşamadı.

"Türkiye'yi yabancılara şikayet etmeye, Türkiye'yi alenen kötülemeye başladılar"

Bunların hiçbirinde muvaffak olamayınca bu sefer Türkiye'yi yabancılara şikayet etmeye, Türkiye'yi alenen kötülemeye başladılar. Şimdi değerli kardeşlerim, 23 yıllık başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı görevim boyunca yüzlerce farklı ülkeden binlerce siyasi temsilci ile görüştüm. Bunların arasında pek çok muhalefetlileri de vardı. Bakın şunu çok net söylüyorum, bunlardan bir tanesinin bile bize kendi ülkesini şikayet ettiğini, kötülediğini, kendi ülkesine karşı bizden yardım istediğini görmedik, duymadık. Ama bizdeki muhalefet, uluslararası her platformda, kendilerine her mikrofon uzatıldığında bunu yapmaktan kaçınmadı, kaçınmıyor.Ancak önceki gün, bizim de tahmin edemeyeceğimiz yeni bir eşik aşıldı. Son olarak, batıya yalvaracak kadar kontrolü kaybettiklerini gördük. Öyle büyük bir akıl tutulmasıyla karşı karşıyayız ki, Cumhuriyeti kurmakla övünen bir partinin genel başkanı çıkıyor, resmen siyasi mandacılık talep ediyor. CHP'nin Genel Başkanı Gazze soykırımındaki iki yüzlü yayınları sebebiyle itibarını kaybetmiş bir yabancı medya kuruluşundan süklüm püklüm yardım dileniyor. 'Kendimizi terk edilmiş hissettik' diyor. Yani yolsuzluk yapanlara niye destek olmadınız demeye getiriyor. Meselenin daha hazin tarafı ise şudur değerli kardeşlerim, bu zat ülkesini yabancılara şikayet ederken utanmıyor, yüzü kızarmıyor, 'ben partimi ve kendimi niye bu hale düşürüyorum' sorusunu sormak aklına dahi gelmiyor. Mandacı deyince bize öfkeleniyorlar. Bize saldırıyorlar. Iyi de sizin söylediklerinizin İngiliz muhipleri cemiyetinden ne farkı var?"