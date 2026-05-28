Erdoğan'dan Cezayir'le bayramlaşma ve işbirliği vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayirli mevkidaşı Tebbun ile telefonla görüştü. İkili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ele alınırken Erdoğan, ticaret, enerji ve savunma sanayinde işbirliğinin ilerletileceğini belirtti. Lider ayrıca Kurban Bayramı'nı kutladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede liderler Türkiye-Cezayir ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Cezayir arasındaki iş birliğinin başta ticaret, enerji ve savunma sanayi olmak üzere, tüm alanlarda daha ileri taşınması için çalıştıklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak bölgede ve dünyada barış ve istikrarın sağlanması için gayretlerini artırarak sürdüreceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'un ve kardeş Cezayir halkının Kurban Bayramını tebrik etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
