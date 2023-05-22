Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (4)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'na ilişkin "Tabii bir taraftan kongre kararları alınıyor. Bir taraftan gemiyi terk etme dönemi başlamış olabilir. Bütün bunlarla beraber 'Sen mi iyiydin, ben mi iyiydim?' bunlar başlayabilir ama bütün her şey bir tarafa pazar günü benim milletim birinci turun aksine çok daha farklı rövanşist bir oy kullanmaya giderek inşallah bu adımı atacaktır diye düşünüyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT ortak yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "Anayasa değişikliği için Cumhur İttifakı'yla çalışmaya hazırız" şeklindeki ifadelerine yönelik değerlendirmesi sorulan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizi milli irade eliyle hazırlanan yeni bir anayasaya kavuşturmak bizim en büyük arzumuz. Yeni dönemde en büyük gayretlerimizden biri bu konu olacak. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en önemli hedeflerinden biri de bu yeni anayasa meselesi. Bir darbe dönemi ürünü olan anayasadan demokrasimizi kurtarmak istiyoruz. Elbette bunu da en geniş mutabakatla yapmayı arzu ediyoruz. Cumhur İttifakı olarak önce tabii kendimiz bir değerlendirme yapacağız. Atılacak adımları yine Cumhur İttifakı olarak belirleyeceğiz. İnşallah bu uzlaşıyı sağladıktan sonra diğer tekliflere de bakacağız ama şu bir gerçek ki önce Cumhur İttifakı olarak bu işi nasıl sağlam bir zemine oturtabiliriz. Çünkü şu anda genel başkan veya lider olarak ortada olanlar 28 Mayıs'tan sonra acaba ortada olacaklar mı? Onların herhangi bir inisiyatifi olacak mı? Şimdi 28 Mayıs'ta Cumhur İttifakı olarak, Erdoğan olarak eğer inşallah bu sandıklardan çıkmamız halinde devran tamamen değişiyor. Bunların hemen hemen tamamı ne olacak, siyasi mevta olacak. Onların artık kendi milletvekilleri üzerinde ne kadar inisiyatifi olabilir bilemem. Devran değişecek. Yeni bir aritmetik ortaya çıkıyor. Yeni bir yapı ortaya çıkıyor. Bu yeni yapıda Türkiye geleceğe çok farklı bakacak. Görelim, Mevlam ne eyler, ne eylerse güzel eyler."

"Menfaat temelli bir birliktelik var karşı tarafta, böyle iç kavgalar olacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Babacan'ın bu açıklaması bir yandan da 'Daha şimdiden ikinci tur seçim olmadan Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını gördü ve şimdiden Kılıçdaroğlu'nu terk etmeye başladı.' şeklinde yorumlandı. Katılır mısınız buna?" sorusu ve "Hatta Meral Akşener, Ali Babacan'ın açıklamasından sonra dedi ki 'Ne söylediğin kadar, ne zaman söylediğin de önemlidir.' minvalinde bir açıklama yapmıştı." hatırlatması üzerine, şunları söyledi:

"Bunlar tabii çok çok önemli. Tabii bir taraftan kongre kararları alınıyor. Bir taraftan gemiyi terk etme dönemi başlamış olabilir. Bütün bunlarla beraber 'Sen mi iyiydin, ben mi iyiydim?' bunlar başlayabilir ama bütün her şey bir tarafa pazar günü benim milletim birinci turun aksine çok daha farklı rövanşist bir oy kullanmaya giderek inşallah bu adımı atacaktır diye düşünüyorum. ve ben milletime 'Sakın ha rehavete kapılmayın. Zafer sarhoşluğuna girmeyin. ve birinci turdan çok daha farklı bir şekilde sandıklara hücum ve sandıklarda da inşallah bu ikinci turun neticesini Erdoğan evladına sahip çıkarak neticelendirsin.' diyorum."

"Anladığım kadarıyla bu 'rövanşist' ifadesini CHP seçmeninin, Kılıçdaroğlu'ndan hesap sorması olarak kullanıyorsunuz. Öyle mi?" sorusu üzerine Erdoğan, "Aynen öyle." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tabii menfaat temelli bir birliktelik var karşı tarafta, böyle iç kavgalar orada olacak ama ilke ve ahlak temelli birlikteliklerde ise esas olan dava arkadaşlığıdır. Biz bir dava arkadaşlığı içerisinde şu anda bu yolda yürüyoruz ve pazar günü de inşallah dava kardeşliğinin neticesini tüm milletimiz sandıklarda bizlere gösterecektir." ifadelerini kullandı.

Batı medyasının seçim yorumu

Batı medyasının seçim sürecine dahil olmasına ilişkin soruyu cevaplayan Erdoğan, "Türkiye'deki demokratik kazanımlarımızın birçoğunu biz bugüne kadar hep manşetlerle mücadele ederek elde ettik ve onlarla mücadele ede ede buralara geldik. Millet bizim yanımızda yer aldığı sürece terör örgütlerinin, tefecilerin, emperyalistlerin hepsiyle biz mücadele ederiz. Batılıların 'Erdoğan gitsin.' demesini yadırgamam. Çünkü Erdoğan millidir ve yerlidir. Terörün kökünü kazıdığımız için bizden hazzetmezler. Dikkat edin, bütün Batılı dergiler hepsi 'Erdoğan gitsin' diye kapak yaptılar. IMF'yi Türkiye'den çıkardığımız için, borcu kapattığımız için bizi istemezler. Çünkü CHP de dahil hepsi IMF'yi yeniden Türkiye'ye sokmak için çok gayret ettiler. Otellerin lobilerinde CHP'nin sözcüsü ve İYİ Parti'nin sözde eski Merkez Bankası Başkanı olan zat, bunlar birlikte bunlarla görüşmeler yaptılar. ve bu görüşmelerden 'Türkiye'ye IMF nasıl borç verecek?', bunun kulislerini attılar."

IMF'yle ilgili 2013'te bir adım attıklarını ve 23,5 milyar dolar borcu ödeyerek hesabı kapattıklarını, IMF'yi Türkiye'den çıkardıklarını anlatan Erdoğan, o zaman Merkez Bankasının rezervinin 27,5 milyar dolar olduğunu anımsatarak, şu an o zamana göre çok daha toparlamış vaziyette olduğunu söyledi.

"Daha da güçlenerek ileri gittiğimiz için bunlar bizi sevmezler, sevmeyecekler"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu arada kültürel anlamda da bazı adımlar attıklarını, Ayasofya'yı özgürleştirdiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Ayasofya'yı özgürleştirdiğimiz için bunlar bizden nefret ederler. Özellikle savunma sanayisinde attığımız adımlarla onlar bize 'Hoş geldin' derler mi? ya bu kadar yoğun bir şekilde savunma sanayisinde güçlenen, yüzde 20'si yerli olan ama daha sonra bunu yüzde 80'e yerliyi savunma sanayisinde çıkaran bir Türkiye'den bunlar hoşlanırlar mı? Artık onlardan biz silah, mühimmat almadığımız için tabii ki bizi sevmiyorlar, sevmezler ve bundan sonra daha da güçlenerek ileri gittiğimiz için bunlar bizi sevmezler, sevmeyecekler ama biz onlara bakarak adım atmıyoruz ki, biz milletimize bakıyoruz. Milletim onlara 14 Mayıs'ta işte bu cevabı verdi. İnşallah 28 Mayıs'ta da bunun sağlamasını benim milletim yapacaktır."

TCG Anadolu'ya gösterilen yoğun ilgiye değinen Erdoğan, şunları kaydetti:

"İşte düşünün yani bizim TCG Anadolu uçak gemimiz Sarayburnu'na geliyor. Kuyruklar tükenmedi. İzmir'e gidiyor, hakeza öyle. Niye? Kendi uçak gemisini bu ülke kendisi yaptı. İnşallah yeni dönemde -görüşmelerimi daha önceden zaten yapmıştım- aynen TCG Anadolu'yu yaptığımız gibi ama İspanyollarla ama İngilizlerle aklınıza neresi gelirse tekrar bunun bir büyük segmentini inşallah yapacağız ve böylece denizlerde Türk ordusu, Türk denizcileri çok daha güçlü bir hale gelecek. Zaten hani fırkateynler filan bunları yapıyor, bu leblebi çekirdek gibi. Artık bunların ihracını yapar noktaya zaten Türkiye olarak geldik. Denizaltılarımızı yapıyoruz. ve bu konuda tabii özellikle yani Almanlarla, farklı ülkelerle birlikteliklerimiz inşallah bu adımlarımızı çok daha güçlü atmamıza neden olacaktır." şeklinde konuştu.

(Sürecek)

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023