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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu hat Anadolu'nun üretimini Avrupa pazarlarına bağlayan bir damar, Türkye'nin ihracat hedeflerine ulaşmasını hızlandıran bir omurga olacaktır."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu hat Anadolu'nun üretimini Avrupa pazarlarına bağlayan bir damar, Türkye'nin ihracat hedeflerine ulaşmasını hızlandıran bir omurga olacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu hat Anadolu'nun üretimini Avrupa pazarlarına bağlayan bir damar, Türkye'nin ihracat hedeflerine ulaşmasını hızlandıran bir omurga olacaktır."

Kaynak: AA
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