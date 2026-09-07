Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Bölgesel gerilimler) Hedeflerimizde bazı ayarlamalar yapıyor olsak da Türkiye ekonomisini kalkınma ve büyüme rotasında tutmayı sürdürüyoruz"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Bölgesel gerilimler) Hedeflerimizde bazı ayarlamalar yapıyor olsak da Türkiye ekonomisini kalkınma ve büyüme rotasında tutmayı sürdürüyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Bölgesel gerilimler) Hedeflerimizde bazı ayarlamalar yapıyor olsak da Türkiye ekonomisini kalkınma ve büyüme rotasında tutmayı sürdürüyoruz"

Kaynak: AA
Erdoğan'dan Kabine sonrası net mesaj: Bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız

Erdoğan'dan Kabine sonrası net mesaj: Kimseye ameliyat yaptırmayız
UEFA'dan Beşiktaş'ı çıldırtacak karar! ''İsrail takımı İstanbul'a gelmeyecek'' iddiası

Nedir bu Türkiye korkusu! Göz göre göre yine İsrail'e kıyak geçiyorlar
İmamoğlu davasında oğlu kürsüde! Mehmet Selim İmamoğlu’ndan dikkat çeken savunma

İmamoğlu davasında oğlu kürsüde! Parasının kaynağını borçla açıkladı
Elif Karaarslan'a bir darbe daha! Aylık 2 milyon TL'lik gelir kapısı kapandı

Milyonluk gelir kapısı kapandı!

Politikacıdan ülkeyi sarsan itiraf: Seçmenlerimle belediye binasında ilişkiye girdim!

Skandal siyasetçiden itiraf: Belediyede seçmenlerimle ilişkiye girdim
3 yaşındaki Mavi'nin öldüğü kaza görüntüleri ortaya çıktı! Sürücünün savunması isyan ettirdi

Minik Mavi'yi hayattan koparan sürücü kendini böyle savundu
Okan Buruk'tan yıldız ismine özel ilgi! Yiyeceği yemeğe kadar karışıyor

Antrenmanlarda sürekli takip ediyor, yiyeceği yemeğe kadar karışıyor