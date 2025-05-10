Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye Programı"nda konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kadına karşı şiddetle mücadelede sıfır tolerans ilkemiz doğrultusunda hareket etmeye kararlılıkla devam ediyoruz. Son dönemde hepimizin yüreğini dağlayan vahşi saldırıların faillerinin hak ettikleri en ağır cezayı almaları için ne gerekiyorsa yapıyoruz ve yapacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığının Bahçelievler'deki bir otelde gerçekleştirdiği "Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye Programı"nda yaptığı konuşmada, kendilerinin hem inancında hem geleneğinde hem de tarihinde annelerin daima kutsal yere sahip olduğunu söyledi.

Kutsal mücadele ve müjde olan "Cennet annelerin ayakları altındadır." hadis-i şerifini anımsatan Erdoğan, "Bakın, 'Babaların ayakları altındadır.' demiyor, annelerin ayakları altındadır. Ben anacığımın ayağının altını öperdim, o da ayağını çekerdi. 'Anne niye çekiyorsun? Cennet kokusu var burada, ben onu almak istiyorum, onu koklamak istiyorum.' derdim. Bu sefer annem gülerdi. Biz böyle bir medeniyetten, böyle bir kültürden geliyoruz. Sevgi orada, şefkat orada, merhamet orada. Bütün bu mefhumların zihinlerdeki ilk karşılığı hep anneler olmuştur." diye konuştu.

Erdoğan, evladı için her türlü zorluğu, çileyi, fedakarlığı göze alan, dişinden tırnağından artırıp ömrü boyunca kendisini evine ve yavrularına adayan, derdini, kederini asla belli etmeyen, ölüm döşeğindeyken bile evlatları üzülmesin diye onları teskin eden, sığınılacak ilk liman, çalınacak ilk kapı ve varılacak ilk menzil olan annelere duydukları sevginin diğer her şeyin üzerinde olduğunu dile getirdi.

Şair Ümit Yaşar Oğuzcan'ın "Nasıl hatırlamam anacığım, nasıl?/Kaç geceler bana ninni söylerdi/Hasta olunca oydu baş ucumda bekleyen/Biraz yorulmayayım, üzülmeyeyim hemen/Alır kucağına okşardı, saçlarımı öperdi/Nasıl hatırlamam anacığım, nasıl?/Bilirim yine kalbinde yerim anacığım/Selam sana Anneler Günü İstanbul'da/Yeni dönmüşçesine bir akşam okuldan/Vefalı ellerinden öperim anacığım." şiirini okuyan Erdoğan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Gece 12-1, anacığım evin balkonunda beni beklerdi. O günleri unutmak mümkün mü? Merhum şairimizin bu mısraları, anneye olan hasretin, sevginin, vefanın bir ömür boyu asla dinmediğinin en güzel ifadelerinden biridir. Anne ve babaya hürmet, bizim için Rabb'imizin rızasını kazanmanın yoludur, cennete açılan bir kapıdır. Nitekim Resul-i Kibriya Efendimiz bir hadis-i şerifinde bizlere annelerin cennete bir adım mesafede olduğunu şu sözlerle haber veriyor: 'Anne-baba, kişinin cennete girmesine vesile olacak ana kapılarından birisidir. Bu kapıdan girme fırsatını kaybetmek ya da değerlendirmek artık senin arzuna kalmış.'

Hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim'deki 'Rabb'in kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya, babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti.' Az önce İsra Suresi okundu, orada bu haber veriliyor. Anaya, babaya isyan edenlere sesleniyorum: 'Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa sakın onlara 'Öf' bile deme, onları azarlama, onlara tatlı ve güzel söz söyle.' ayet-i kerimesi ise esasında her şeyi özetlemektedir. İşte anne ve baba bizim için bu kadar önemlidir, değerlidir; 'öf' bile denemeyecek kadar hürmete şayandır. Rabb'im onlara layık evlatlar olabilmeyi, onların hayır dualarını almayı bizlere, hepimize nasip etsin."

Toplumun temeli nasıl aileyse, ailenin de temelinin anne ve kadın olduğunu vurgulayan Erdoğan, annelerin güçlü olmadığı bir toplumda ne yapılırsa yapılsın refahın, huzurun, başarının elde edilemeyeceğine dikkati çekti.

Erdoğan, 23 yıllık iktidarlarında bu hakikati asla göz ardı etmediklerini ifade ederek, "Anne ve çocuğa yönelik faaliyetlerimiz başta olmak üzere aile kurumunu kuvvetlendirmeye dönük çalışmalarımızı hep bu istikamette belirledik. Aile Bakanlığımız, Çalışma Bakanlığımız ve ilgili diğer tüm kurumlarımızla ailelere bilhassa da annelere çok güçlü destekler verdik." diye konuştu.

Çalışma koşullarının iyileştirilmesinden sosyal yardımlara, yeni istihdam programlarından çocuk, yaşlı ve engelli bakım hizmetlerinde annelerin hep yanlarında olduklarını dile getiren Erdoğan, 2024'te sosyal yardımların yüzde 61'ini kadınlara tahsis ettiklerini bildirdi.

"Kadına karşı şiddetle mücadelede sıfır tolerans ilkemize kararlılıkla devam ediyoruz"

Erdoğan, "Sadece geçtiğimiz yıl eşi vefat eden 77 bin hanım kardeşimize 773 milyon lira ödeme yaptık. Eğitim, sağlık ve gebelik yardımları kapsamında yaklaşık 2,7 milyon anneye toplam 2,15 milyar lira destek sağladık. Vatani görevlerini ifa eden askerlerimizin ihtiyaç sahibi ailelerine 126 milyon lira tutarında yardımda bulunduk." bilgisini paylaştı.

Aile Destek ile Sosyal Dayanışma merkezleriyle kadınlara çeşitli düzeylerde eğitimler verdiklerini ve teşvikler sunduklarını, 9 ildeki 34 çok amaçlı toplum merkezinde kadınlara yönelik programları sürdürdüklerini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kadına karşı şiddetle mücadelede sıfır tolerans ilkemiz doğrultusunda hareket etmeye kararlılıkla devam ediyoruz. Son dönemde hepimizin yüreğini dağlayan vahşi saldırıların faillerinin hak ettikleri en ağır cezayı almaları için ne gerekiyorsa yapıyoruz ve yapacağız. Kadına yönelik şiddete karşı en sağlam kalkan olan 6284 sayılı Kanun'un tavizsiz uygulanması önceliğimiz olmayı sürdürüyor. Şiddeti önleme ve izleme merkezlerimiz ile kadın konuk evlerimizde misafir ettiğimiz kardeşlerimize psikolojik, sosyal ve ekonomik destekler sunuyoruz.

Yine kendilerine çok şey borçlu olduğumuz yaşlılarımızın, aileleri ve yakınlarıyla birlikte huzurlu hayat sürmeleri için evde bakım hizmetlerimizi artırdık. Mart 2025 itibarıyla 123 binin üzerinde vatandaşımız evde bakım hizmetinden yararlanıyor. Yaşlı Destek Programı (YADES) ile 101 bini aşkın hanede 153 bin 98 vatandaşımıza evde destek oluyoruz. 14 bin 834'ü Aile Bakanlığımıza bağlı 170 huzurevinde olmak üzere 31 bin 359 vatandaşımıza yatılı bakım hizmeti veriyoruz. Evde bakım hizmetlerinden yararlanan engelli vatandaşımızın sayısı 544 bini aştı. Bu kardeşlerimize 190 milyar liralık yardım yaptık. Engelli kardeşlerimizin iş hayatına doğrudan katkı sunabilmesi için gerekli tüm adımları atıyor, tüm destekleri veriyoruz."

(Sürecek)