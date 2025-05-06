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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Ticaret Odasını Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Ticaret Odasını Ziyaret Etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Ticaret Odasını (ATO) ziyaret ederek bir görüşme gerçekleştirdi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Ticaret Odasını (ATO) ziyaret ederek bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara Ticaret Odasını ziyaret ederek ATO Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyetle gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin Baran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları aktardı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Ankara Ticaret Odamızda ağırlamaktan büyük bir onur ve memnuniyet duyduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın yoğun programlarına rağmen Odamıza teşrif ederek bizlere zaman ayırmaları, iş dünyamıza verdikleri kıymetin en somut göstergesidir.

Ziyaretleri vesilesiyle, Ankara Ticaret Odası olarak yürüttüğümüz çalışmalar hakkında bilgi sunma, üyelerimizin beklentilerini doğrudan aktarma fırsatı bulduk. Özellikle, Ankara'dan yurtdışına direkt uçuşların artırılması, başkentimize modern bir fuar alanı kazandırılması gibi stratejik öneme sahip başlıkları Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik.

Nazik ziyaretleriyle bizleri onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konulan Türkiye Yüzyılı hedeflerine yürekten inanıyor; bu vizyon doğrultusunda üretmeye, istihdam sağlamaya, ihracatımızı artırmaya ve ülkemizin kalkınmasına katkı sunmaya aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğimizi özellikle vurgulamak istiyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
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