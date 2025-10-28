Haberler

Altay Tankı Üretim Sürecinde Ambargo Etkisi ve Yerli Motor Gelişimi

'GÖRÜNEN VE GÖRÜNMEYEN AMBARGO SÜREÇLERİ YAŞANDI'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve programa katılanların Altay tanklarının gösteri sürüşünü izlemesinin ardından, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Altay tankının önünde gazetecilere açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve programa katılanların Altay tanklarının gösteri sürüşünü izlemesinin ardından, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Altay tankının önünde gazetecilere açıklama yaptı. Haluk Görgün, Altay tankının birkaç temel fonksiyonunda değişiklik yapıldığını belirterek, "Özellikle biz bu tankın sürecine baktığımız zaman çeşitli görünen görünmeyen ambargo süreçleri yaşandı. Bu süreçler bize farklı konfigürasyonlar üreterek; bu konfigürasyonları hızlıca tamamlayıp ordumuza bir an önce sahaya tamamlama zorunluluğunu getirdi. Bunun için biz özellikle güç grubu, motor ve transmisyon sistemlerini ilk T1 tanklarında, 85 tankta Güney Kore'den temin edeceğiz. Sonra BMC'nin altında olan BMC Power şirketinin ürettiği BATU 1500 beygirlik motor ve onun transmisyonu ile birlikte T2 süreçleri başlayacak. Bununla beraber işte bir iki güçlendirilmiş, iyileştirilmiş tankta hem donanımsal hem yazılımsal unsurlar var. Dolayısıyla biz ilk T1'i ana hatlarıyla aslında uluslararası güç grubu ve motorla teslim edeceğimiz tanklar, T2 grubunu da yerli motorla teslim edeceğimiz tanklar diye kategorize edebiliriz" dedi.

'BU SİSTEMİN HEM PARÇASI HEM ÖNCÜSÜYÜZ'

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ise 2021 yılından beri tank üretim sürecini yeniden ele aldıklarını belirterek, "Bugün Ankara'mızda Savunma Sanayii'nin kalbi olan tesisimizde milletimizin huzurunda üretime başlamanın büyük bir heyecanı var. Savunma Sanayi Başkanımız Haluk Hocamız hakikaten neredeyse gün be gün çok sık görüşerek projeyi hem takip etti hem bize büyük moral verdi. Bütün paydaşlarımızı buraya getirerek çok zor bir işi başardık. Teknik işleri bir tarafa bırakacak olursak hakikaten ülkemiz dünya ölçeğinin çok üzerinde, dünyada kendi tankını üretebilen 12 ülkeden birisi oldu. Hele ki tesisimiz sahip olduğu kabiliyetlerden teknolojik olarak dünyadaki en iyisi diyebiliriz. Bütün bunlara baktığımız zaman da az önce gösterisini izlediğimiz mükemmel tankımız ortaya çıktı. Biz artık bu sistemin hem parçasıyız hem öncüsüyüz. Bu çok önemli. Bize inanan, güvenen, hakikaten bütün paydaşlarımıza, başta Sayın Cumhurbaşkanımıza bu vesileyle tekrar çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

