Haberler

Erdoğan ve Trump Telefondan Görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile ABD arasındaki ikili siyasi ilişkiler, savunma sanayi alanında işbirliği, iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefine ulaşmak için atılacak adımlar ile Gazze ve Venezuela başta olmak üzere bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
Venezuela'nın geçici yeni başkanı Rodriguez göreve başladı

Venezuela'da tarihi son! Yeni başkan yemin edip göreve başladı
Fenerbahçeli Fedorovtseva'ya vize verilmedi! Kritik maçta oynayamayacak

Fenerbahçeli yıldıza vize verilmedi! Kritik maçta oynayamayacak
Fatih Tekke'den transfer isyanı: 10 milyon euro istiyorlar

Fatih Tekke'den transfer isyanı: 10 milyon euro istiyorlar
''İçimde ukde kaldı'' diyen Fatih Terim Türk futbolu için tarihi bir öneride bulundu

''İçimde ukde kaldı'' diyerek Türk futbolu için tarihi bir öneri sundu
Maduro'nun oğlu gözyaşlarını tutamadı

Maduro'nun oğlu gözyaşlarını tutamadı
Marius Sumudica 7.5 ay sonra geri döndü

7.5 ay sonra geri döndü
Cezası sonrası sahalara dönen Eren Elmalı'dan ilk mesaj

Konuşmakta çok zorlandı