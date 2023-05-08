CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 45 BİN ÖĞRETMEN ATAMA PROGRAMI'NDA KONUŞTU

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 45 bin Öğretmen Atama Programı'nda yaptığı konuşmada, 'Tek kalemde Cumhuriyet tarihimizin en büyük öğretmen atamasını da bugün gerçekleştiriyoruz. Bugün atamayla göreve başlayacak öğretmenlerimizin yaklaşık yarısı deprem bölgesindeki illerimizde vazife üstlenecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 45 bin Öğretmen Atama Programı'na katıldı. Burada konuşan Erdoğan, 'Bugün atamasını gerçekleştireceğimiz 45 bin öğretmenimizin her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Görev yerlerinizde başarılar diliyorum. Önceki hafta 4 bin 134 engelli kardeşimizin atamasını yapmıştık. Böylece son 10 yılda toplam 12 bin 98 engelli öğretmenimizi öğrencileriyle buluşturduk. Bugün sizlerin de katılımıyla eğitim ordumuzu daha güçlendiriyoruz. Ülkemizde 2002 yılında yaklaşık 500 bin öğretmenimiz vardı. Bu sayı artık 1 milyon 200 bine ulaştı. Böyle palavrayla, biz şu kadar öğretmen atadık, atayacağız demeyle olmuyor. Tarihinde ne yaptın' Ne kadar öğretmen atadınız bunları söyleyin. Biz yaptıklarımızı söylüyoruz. Şu andaki mevcudun yüzde 75'inden fazlasını biz atadık. Sizlerle birlikte ataması yapılan öğretmen sayısı 800 bini buluyor. Tek kalemde Cumhuriyet tarihimizin en büyük öğretmen atamasını da bugün gerçekleştiriyoruz. Bugün atamayla göreve başlayacak öğretmenlerimizin yaklaşık yarısı deprem bölgesindeki illerimizde vazife üstlenecek. İnşallah sizlerin de çabalarıyla, bölgenin yaralarını kısa sürede saracağız. Hep söylediğim gibi 50 bini aşkın canımızı toprağa verdiğimiz bu felaketin üstesinden asrın dayanışmasıyla birlikte geleceğiz. Söz verdiğimiz 837 çadırın yanı sıra 100 bin konteynerin kurulumunu tamamladık. Bölgede 142 bin konutun ve köy evinin inşa sürecini başlatırken 59 bininin de temelini attık. 319 bini ilk 1 sene içerisinde olmak üzere 650 bin konutu yapıp vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Giden canlarımızı geri getiremesek de yıkılanın yerine çok daha iyisini, güzelini, modernini yapacağız" ifadelerini kullandı.